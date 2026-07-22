Световният и европейски шампион Испания дава нов договор на треньора си

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Кралската испанска футболна федерация (RFEF) се готви да удължи договора със старши треньора на националния отбор Луис де ла Фуенте с още две години - до световното първенство през 2030 г., което ще се проведе в Испания, Португалия и Мароко, съобщава AS.

Настоящият договор на 65-годишния специалист, който изведе Испания до победа на Евро 2024 и мондиал 2026, е в сила до края на континенталния шампион през 2028 г.

Президентът на RFEF Рафаел Лусан е убеден, че именно настоящият селекционер на Испания трябва да подготви отбора за домакинския турнир през 2030 г. Освен удължаването на контракта, ще бъдат преразгледани и финансовите му условия в посока увеличение, в съответствие със заслугите на Де ла Фуенте.

Очаква се преговорите да започнат след края на лятото.