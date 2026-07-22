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Култов вратар приключи с футбола

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Гийермо Очоа Снимка: Ройтерс

Култовият мексикански вратар Гийермо Очоа (41 г.) обяви, че след 22 г. във футбола професионална кариера.

Той бе част от състава на родината си в рекордните 6 световни първенства.

"Дадох всичко на футбола. Оставих всичко, което имах, на терена както за клубните си отбори, така и за националния на Мексико. Днес окачвам ръкавиците на пирона. Да си вратар означава, че може да чакаш 90 минути за едно единствено спасяване, но дойде ли този момент, не можеш да се колебаеш и трябва да действаш", обяви Очоа.

В кариерата си Очоа е пазил за "Клуб Америка", "Аячо", "Малага", "Гранада", "Стандард" (Лиеж), "Салернитана" и АЕЛ (Лимасол).

С националния отбор на Мексико той спечели 6 пъти турнира "Голд Къп" (първенство на Северна и Централна Америка.)

Гийермо Очоа Снимка: Ройтерс

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