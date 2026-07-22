Феновете нападнаха Меси, че е фаворитизиран от ФИФА, а Кристиано винаги се е борил сам без подкрепа от футболната система

Аржентинецът никога не е пробивал испанската крепост на световно за разлика от португалеца

Единият има повече златни топки, но другият е вкарвал повече голове

Либералите харесват Меси, а консерваторите с високо самочувствие - Роналдо

Кой е по-велик?! Меси или Роналдо? Роналдо или Меси? Това е въпросът! Спорът остава дори след финала на световното първенство тази година, което добави нова глава към историческото съперничество на двете големи футболни звезди. Макар и ветерани, които вече отстъпват терена на младите и нахъсани титани като Джуд Белингам и Ламин Ямал, гениалният аржентинец и великият португалец все още провокират фенове и анализатори да ги сравняват по различни критерии. Световни титли, голове, индивидуални отличия, клубни успехи, талант, борбеност, дълголетие и влияние върху футбола... Кой е по-по-най?! Сякаш този въпрос се реши, когато Меси спечели с Аржентина Мондиал 2022 в Катар, но се оказа, че отговорът не е окончателен и дори подобна доминация не е достатъчна.

Сега, докато Лионел Меси бе на третия си финал на световното първенство по футбол, в който Аржентина не успя да защити световната си титла, неговият вечен съперник Роналдо следеше доминацията на Испания от дивана.

Кристиано е участвал на рекордните 6 световни първенства (от 2006 до 2026 г.), но никога не е играл на финал, като най-големият му успех е полуфинал през 2006 г., когато е само на 21 години. Меси междувременно има една титла, стигал е до два други финала и е записал най-много голове плюс асистенции в историята на мондиала.

За много фенове това е най-силният аргумент, че Меси е недостижим. Само че... Това първенство неочаквано преобърна настроенията спрямо големия футболен любимец, увеличавайки симпатиите към неговия конкурент. Успехите на Меси бяха помрачени от твърдения, че той е бил фаворитизиран от ФИФА, тъй като президентът Джани Инфантино е близък с аржентинеца.

Конспиративни теории дори твърдяха, че Инфантино е манипулирал жребия на световното, така че Аржентина да се изправи срещу по-безобидни съперници в груповата фаза. Разбира се, подобни обвинения не са доказани, но показват настроенията. Запалянковците видяха и грубост и арогантност в поведението на Меси на терена, която изобщо не им хареса.

От своя страна привържениците на Кристиано Роналдо, който с Португалия отпадна на осминафиналите, изтъкват, че той през цялата си кариера се е борил без привилегировано отношение. За тях пътят на Роналдо е доказателство, че величието му идва от преодоляване на препятствия, а не от подкрепа от футболната система.

И все пак дори заклетите фенове на Кристиано не отричат, че Меси е футболен гений. Той е символът на природния талант и колективния успех, докато Роналдо е пример за воля, самосъздаване и непрекъсната борба.

Как да се пресметне кой е по-по-най? Статистиката също обича и единия, и другия.

Меси може и да има по-добри представяния на световни противоборства, но все още не е пробивал испанската крепост на такъв турнир. И той сякаш загуби всичко в мача срещу тях на финала в Ню Йорк, като не успя да отбележи гол и така завърши втори в надпреварата за "Златната обувка", която спечели Килиан Мбапе. Също така изпусна и "Златната топка", която отиде при испанския капитан Родри.

В международната футболна история аржентинецът при общо четири срещи с тях е отбелязал само веднъж срещу "Ла Роха", и то в приятелски мач през 2009 г. А на световно първенство Испания остава мисия невъзможна за Лионел Меси, която обаче не е кой знае какво предизвикателство за Кристиано Роналдо.

Португалският голмайстор е играл срещу Испания общо 11 пъти. От тези срещи има два мача, в които той намира мрежата, отбелязвайки общо четири гола. Роналдо отбелязва срещу Испания за първи път на световното през 2018 г., когато зашеметяващият му хеттрик вдъхновява Португалия да завърши наравно 3:3. Роналдо отбеляза и срещу Испания във финала на Лигата на нациите през 2025 г., където Португалия в крайна сметка си осигури победа след изпълнение на дузпи, след като мачът завърши равен при 2-2.

Меси и Роналдо са много различни от самото начало на кариерите си, нито един от тях не иска да се мери с другия, но всичко ги тласка към задочни битки до безкрай.

През 2008 г., при първите си срещи един срещу друг, "Манчестър Юнайтед" на Роналдо взе реванша с 1:0 на "Олд Трафорд" и спечели Шампионската лига на следващия месец. Така Роналдо изпревари Меси и завоюва първата си "Златна топка" през същата година, награда за отбелязване на 42 гола в 49 клубни мача. Меси е втори.

"Манчестър Юнайтед имат качества навсякъде, но ако трябва да избера един играч да е аут, това би бил Роналдо - каза Меси година по-късно, преди срещата им на финала на Шампионската лига през 2009 г. - Той и аз сме много различни играчи, но той е невероятен, много специален и няма да е лесно да го спрем."

Роналдо коментира горе-долу по същото време за Меси: "Той е много добър играч, но сравненията никога не са полезни. Не ги харесвам."

Но му се налага да свиква с тях. "Барселона" печели Шампионската лига онази година, а Меси печели "Златна топка". Роналдо е втори.

Съперничеството им се затвърждава, засилва и се превръща в най-голямата тема за разговори в световния футбол, когато двамата най-добри играчи в света играят за двата най-големи клуба "Барселона" и "Реал" (Мадрид).

Чупейки рекорд след рекорд, изправяйки се един срещу друг 30 пъти на терена, всеки от тях знае, че ако единият не спечели Ла Лига, или Шампионската лига, или "Златната обувка", или "Златната топка", другият почти сигурно ще го направи.

Извън Ел Класико, те са се изправяли един срещу друг само шест пъти (три мача "Барселона" срещу "Юнайтед", един сблъсък "Барселона" срещу "Ювентус" и два мача Португалия срещу Аржентина).

Всяко изключително представяне на единия сякаш изисква незабавна реакция от другия. Хеттриковете, спиращите дъха голове и решителните моменти стават почти рутина. Контрастните им личности само подхранват очарованието на съревнованието им. Тихият, инстинктивен гений на Меси и неуморният хъс на Роналдо, неговият върховен атлетизъм и непоколебима вяра в себе си.

Меси има повече златни топки, но в същото време Роналдо има повече отбелязани голове в професионалната си кариера. Кристиано е вкарал 976 в официални мачове за клубове и национален отбор, като няма да се откаже, докато не стигне 1000 - внушително постижение в историята на спорта.

Но в големия спор за величието между двамата има политически, психологически и социални фактори, които трябва да се вземат предвид.

Неотдавнашно проучване на повече от 10 000 души в 26 държави, проведено от Технологичния университет Нанянг в Сингапур, установява, че либералите предпочитат Меси, а консерваторите - Роналдо, като тези възгледи са особено силни сред младите хора. Любопитно е също, че хора с високо самочувствие са фенове на Роналдо.

Доц. Сайфудин казва: "Меси и Роналдо проектират значително различни публични образи. Меси обикновено се свързва с по-тих, ориентиран към отбора образ, докато Роналдо е известен с откритото изразяване на амбициите си и празнуване на индивидуалните постижения. Хората може да са по-привлечени от играча, чийто публичен образ съответства на по-широките им ценности."

Несъмнено обаче дори и след като се откажат да вкарват голове, съперничеството между Меси и Роналдо ще продължи във всичко, което правят извън игралните си дни.

Каквото и да им предстои в бъдеще, феновете няма да спрат със сравненията между двамата. Може би на Световното първенство през 2034 г. двамата ще ръководят Аржентина и Португалия и пак ще се търси отговорът на вечния въпрос - кой е по-велик?!

"Това, което се случи, беше красиво спортно съперничество. Мисля, че ще продължим да бъдем запомнени дълго време", не се съмнява Меси.

А Роналдо е категоричен: "Променихме историята на футбола".

За феновете е привилегия да наблюдават съперничеството на тези двама титани и сякаш нито единият нямаше да е толкова велик без другия, с когото да се надскачат към нови и нови футболни върхове.