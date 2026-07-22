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https://www.24chasa.bg/sport/article/23264264 www.24chasa.bg

Гави не иска аржентинските му нападатели да бъдат наказвани

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Паредес и Молина атакуват Гави. Снимка: Ройтерс

Световният шампион с Испания Гави коментира атаката срещу него и други от иберийския от аржентински играчи след победата финала.

Леандро Паредес хвана Ерик Гарсия за врата, след което хвърли Гави на земята и му разкъса фланелката. Аржентинският защитник Молина също се включи в агресията, като перна капитана на Испания Родри, докато той тичаше покрай тях.

Членът на треньорския щаб Роберто Аяла удари Дани Олмо.

„Не, честно казано, не мисля, че те трябва да бъдат наказани. Разбирам, че това не е най-добрият пример за децата, но футболът винаги е имал по-агресивна страна. За мен би било по-логично да изгонят играч по време на мача, и това е. Но, както казах, в крайна сметка това е част от футбола, винаги е било така", заяви Гави.

Паредес и Молина атакуват Гави. Снимка: Ройтерс

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