Само един аржентинец не обърна гръб при награждаването на испанците със световната купа

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Нападателят на бразилския „Палмейрас" Флако Лопес се оказа единственият играч от националния отбор на Аржентина, който не се обърна с гръб по време на церемонията по награждаването на Испания след финала на световното.

Европейският тим би с 1:0 след продължения.

От появилите се в мрежата кадри се вижда, че всички аржентински футболисти, освен Лопес, стоят с гръб към подиума, където президентът на ФИФА Джани Инфантино и президентът на САЩ Доналд Тръмп връчваха световната купа на капитана на Испания Родри.

В социалните мрежи реагираха позитивно на поведението на Флако и започнаха масово да му оставят съобщения. Сред тях са: „Поздравления за възпитанието", „Ти си единственият, който прояви уважение към спорта", „Ти представяш Аржентина достойно" и други.

25-годишният Лопес взе участие в два мача на мондиал 2026, като и в двата случая влезе като резерва. В двубоя срещу Швейцария (3:1) той се отличи с асистенция.

На победното за Аржентина световно първенство през 2022 г. нападателят не бе в тима.