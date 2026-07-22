България се изправя срещу Русия при завръщането на "сборная" във волейбола

Тимът на България за волейболистки под 20 години ще се изправи срещу Русия в квалификацията за европейско първенство в Босна и Херцеговина (19 - 23 август). За първи път отборът на „сборная" е допуснат до международно участие след старта на военния конфликт с Украйна. Мачовете ще бъдат в град Мостар.
Освен България и Русия в групата са още Турция и Сърбия. Победителят от зоналната квалификация се класира на европейското, което ще бъде в Италия и Малта в периода 8 - 17 юли 2027 година. Ако победител е Русия, то също на европейското ще отиде най-високо класиралият се отбор от Балканската асоциация.
„Информация за руския отбор не е голяма – призна треньорът Денислав Димитров. - Имаме кадри от техни контроли. Целта ни е да се класираме на европейското първенство. За да я постигнем, трябва да покажем най-доброто от себе си. Подготовката ни започна, но не още всички състезателки са с нас. В сряда ще дойдат Божидара Иванова и Една Тодорова. Когато завърши Балканиадата за жени под 17 години в Косово, ще се присъединят също Красимира Гарова, Елица Георгиева, Адриана Алексиева и Магдалена Богданова."
Съставът на България:
Разпределители:
Вяра Иванова - "Марица"
Лиана Василева - "Левски София"
Ивайла Рикова - "Левски София"
Либеро:
Никол Стефанова - "Левски София"
Мария-Магдалена Недялкова - "Марица"
Магдалена Богданова - "Левски София"
Централни блокировачи:
Адриана Алексиева - "Левски София"
Елица Георгиева - ЦПВК
Антония Станиславова - ЦСКА
Симона Савова - "Левски София"
Цветомира Велчева - "Марица"
Диагонали:
Елисавета Сариева - "Марица"
Божидара Иванова - "Левски София"
Посрещачи:
Една Тодорова - "Волда" (Норвегия)
Сияна Гендузова - "Марица"
Катерина Попова - "Марица"
Красимира Гарова - "Левски София"
Зорница Стефанова - "Левски София"
Никол Окоро - ЦСКА