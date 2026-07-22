България се изправя срещу Русия при завръщането на "сборная" във волейбола

Тимът на България за волейболистки под 20 години ще се изправи срещу Русия в квалификацията за европейско първенство в Босна и Херцеговина (19 - 23 август). За първи път отборът на „сборная" е допуснат до международно участие след старта на военния конфликт с Украйна. Мачовете ще бъдат в град Мостар.

Освен България и Русия в групата са още Турция и Сърбия. Победителят от зоналната квалификация се класира на европейското, което ще бъде в Италия и Малта в периода 8 - 17 юли 2027 година. Ако победител е Русия, то също на европейското ще отиде най-високо класиралият се отбор от Балканската асоциация.

„Информация за руския отбор не е голяма – призна треньорът Денислав Димитров. - Имаме кадри от техни контроли. Целта ни е да се класираме на европейското първенство. За да я постигнем, трябва да покажем най-доброто от себе си. Подготовката ни започна, но не още всички състезателки са с нас. В сряда ще дойдат Божидара Иванова и Една Тодорова. Когато завърши Балканиадата за жени под 17 години в Косово, ще се присъединят също Красимира Гарова, Елица Георгиева, Адриана Алексиева и Магдалена Богданова."

Съставът на България:

Разпределители:

Вяра Иванова - "Марица"

Лиана Василева - "Левски София"

Ивайла Рикова - "Левски София"

Либеро:

Никол Стефанова - "Левски София"

Мария-Магдалена Недялкова - "Марица"

Магдалена Богданова - "Левски София"

Централни блокировачи:

Адриана Алексиева - "Левски София"

Елица Георгиева - ЦПВК

Антония Станиславова - ЦСКА

Симона Савова - "Левски София"

Цветомира Велчева - "Марица"

Диагонали:

Елисавета Сариева - "Марица"

Божидара Иванова - "Левски София"

Посрещачи:

Една Тодорова - "Волда" (Норвегия)

Сияна Гендузова - "Марица"

Катерина Попова - "Марица"

Красимира Гарова - "Левски София"

Зорница Стефанова - "Левски София"

Никол Окоро - ЦСКА