Трета поредна победа на Адриан Андреев след завръщането

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Адриан Андреев записа трета поредна победа след завръщането си на корта след повече от половин година отсъствие.

25-годишният квалификант надделя с 6:3, 5:7, 6:2 намиращия се на 476-о място в света и номер 2 в схемата Александър Бинда от Италия в мач от първия кръг на турнира по тенис на червени кортове в Сеграте с награден фонд от 15 хиляди долара.

За българина това бе първи мач в основна схема от турнира в Маракеш, който се проведе в края на миналата и началото на тази година. В него той отпадна на четвъртфиналите, след като допусна обрат и отстъпи в три сета пред французина Шон Кюенен.

Сега друг французин - Матис Доменк застава на пътя на бившия ни национал.