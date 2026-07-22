Защо Испания е световен шампион

Успехът над Аржентина на финала не бе особено зрелищен, но пък абсолютно заслужен

65% владение на топката във финала на световното от страна на Испания е класика.

65,1%, за да бъдем точни. Почти идентично със средното за турнира от 63,9%. Забележително постижение, като се има предвид, че противникът също беше сред първите пет по владение на топката. Испания остана вярна на оригиналния си стил, дори в този труден мач.

Важно е, че червеният картон за Аржентина не изигра никаква роля. Преди изгонването на Енцо Фернандес Испания пак владееше повече топката - 65,9%.

Движенията на Лионел Скалони имаха подобен (минимален) ефект. Най-голямата изненада в състава на Аржентина бе отсъствието на Леандро Паредес, най-резултатния подавач на световното за 90 минути (той дори надмина Родри). Паредес беше заменен от Нико Гонсалес, като Енцо и Алексис Макалистър бяха дефанзивни халфове.

Изборът подчерта липсата на опит на Скалони да поеме инициативата. Фернандес и Макалистър могат да играят като дефанзивни халфове, но в клубовете обикновено споделят тези роли с партньор. Те могат да се справят с определен обем на играта, но не са специалисти в поемането на контрол. Въвеждането на бързия Гонсалес също се вписва в логиката. Вероятно с него Скалони се опита да разбие високата линия на Испания.

През първото полувреме планът на Скалони се провали.

На почивката треньорът се опита да върне отбора към заводските му настройки по подразбиране: Гонсалес излезе, Паредес се върна като дефанзивен халф и Аржентина разчиташе на владеенето на топката и класическия стил на разиграване. Световните шампиони от Катар опитваха да се вкопчват във всяка топка, но стигнаха до някакъв успех само в началото на полувремето. След това Испания дори успя да увеличи владението до 69,8%.

Новият шампион не допусна нито един удар в редовното време, първият дойде в 117-ата минута

Аржентина стана първият отбор в историята, който изобщо не успя да стреля към вратата в продължение на 90 минути във финал. Разбира се, можеха поне да се пробват от около 30 метра по-рано, за да изглежда добре статистиката, но проблемът беше, че Аржентина рядко се озоваваше дори на такова разстояние от вратата, а когато отстъпваш толкова във владеенето на топката, не искаш да я загубиш след удар заради самия удар.

0,17 xG в този дълъг, дълъг мач свидетелства за ужасна атакуваща игра. Но не е само на Аржентина. Всеки един от противниците на Испания на турнира беше ужасяващ в атака.

Само един допуснат гол в цялото първенство - срещу Белгия в четвъртфинала

Пред своята врата испанците допускаха средно по 0,29 xG на мач. Невероятен резултат дори в осем мача. Испания е допуснала 0,63 xG срещу Португалия, 0,35 срещу Белгия, 0,31 срещу Франция, 0,17 срещу Аржентина (и дори 0,00, ако броим само 90 минути).

Освен това Испания рядко се защитаваше в традиционния смисъл на думата, когато отборът беше без топка в собствената си половина. Вратарят Унай Симон е направил по-малко спасявания, отколкото излизания извън наказателното поле.

При владеене на топката Испания можеше не само да атакува последователно, но и да се защитава. Когато се случваше загуба на топката, се активираше най-добрата контрапреса в турнира.

Никой друг отбор не атакуваше с такава организация, интензивност и - най-важното - ефективност

Това е тенденция в съвременния клубен футбол, където големите отбори са далеч по-склонни да “защитават” в половината на противниковото поле, отколкото в своята собствена.

Когато Родри играе добре, и Испания играе добре. Родри не само стана световен шампион, но и получи наградата за най-добър играч на турнира. Леко неочакван резултат, предвид значителния брой голмайстори, които, естествено, получават повече внимание. И присъствието на Меси, за когото се твърдеше преди финала, че е сигурният победител.

Основен играч за националния отбор, гарант за притежание на топката, организатор на почти всяка атака, разрушител на атаките на противниковите играчи както като типичен дефанзивен халф, така и много по-високо по терена - това беше капитанът на Испания. Способността на Родри да чете играта и да общува със съотборниците е неоспорим факт. Но физическата му форма е проблем след контузията на кръстните връзки. Родри допусна няколко грешки срещу Кабо Верде, но в останалите мачове, взети заедно, той допусна общо по-малко, отколкото в първия мач. Класика срещу Аржентина - 95% точност на подаванията (101/106), водещ в подаванията в последната третина (16), в шпагатите (четири), осем спечелени двубоя от 10, три заслужени нарушения (най-добри показатели сред испанците). Самият той допусна две нарушения, но в свой собствен стил: тактически, прекъсващи обещаващи атаки в зародиш. никой в света не може толкова незабележимо да убива опасностите, създавани от съперника.

Защитник с важна роля в атаката е отличителният белег на “Ла Фурия”

Педро Поро направи предасистенцията за победния гол на Феран. Не беше директно подаване за попадението, но беше много важно. В съвременния футбол най-накрая започнаха да възнаграждават подобна игра. Буквално – играчите на “Пари Сен Жермен” дори имат бонуси за предасистенции при гол, записани в договорите им.

Другите крайни защитници също имат значителен принос за тази световна титла. Поро, Марк Кукурея и Маркос Йоренте завършиха турнира общо с пет резултатни действия. Можеше да са шест, но едно от попаденията срещу Саудитска Арабия беше записано като автогол (първоначално на Кукурея). Но дори тези пет са с три повече, отколкото успяха да отбележат на победното европейско. И това не е случайно. Испанските защитници се очертаха като основна флангова заплаха тук. По време на европейското те играха по-подкрепяща роля, помагайки за отключването на Ламин Ямал и Нико Уилямс. Последните двама започнаха световното с контузии, а Кукурея и Поро се очертаха като отлични алтернативи за атаки по фланговете.

Най-популярната смяна на световното отново се оказа полезна

В 62-ата минута Луис де ла Фуенте пусна Педри на мястото на Фабиан Руис. Не просто класика, а най-популярната смяна на турнира. Това бе седмият път на световното, в който единият влиза вместо другия.

Представянето на Педри този път беше реакция на Де ла Фуенте на представянето на Леандро Паредес. Аржентина не пое инициативата, но най-накрая започна да задържа владението на топката. В периода преди появата на Педри те имаха 45,5% владение на топката, безпрецедентен лукс за аржентинците по стандартите на финала.

Педри помогна на Испания да си възвърне контрола: от появата му до края на редовното време те имаха колосалните 77%. По време на своето присъствие на терена той беше най-добрият подавач. Тоест той имаше пряко, а не косвено влияние само чрез пресинг и бягане. Ефектът не се ограничаваше и само до това: въпреки че пропусна първия час, той поведе отбора по опасни положения, създавайки четири. Това осигури не само контрол, но и интензивност, която липсваше. Типично е също колкото по-близо е краят на мача, толкова повече положения създава Испания.

Всяка смяна за Испания е ужасно оръжие

Срещу Португалия в осминафинала Микел Мерино влезе в 85-ата минута и отбеляза единствения гол в мача. Срещу Белгия в четвъртфиналите той се появи в 86-ата минута и отбеляза победното попадение в 88-ата. Срещу Аржентина той бе пуснат като смяна в 75-ата мин и пропусна чиста възможност.

Но Испания все пак спечели благодарение на играч, влязъл като резерва. Асистенцията дойде от играч от пейката - Нико Уилямс подаде за гола на Феран Торес.

Феран вече беше направил една много важна игра: той беше този, който разцепи португалската защита, когато забеляза присъствието на Мерино. След това си спечели асистенция – единственият му гол преди финала, също влязъл от пейката.

За Нико пасът към Феран беше първата му асистенция в шестото му участие тук като резерва. Най-доброто му участие беше на финала. След влизането на Уилямс Испания диверсифицира заплахата си по фланговете, като вече не разчиташе единствено на Ламин Ямал. Освен това, ако топката беше на фланга на Ямал, Нико се превръщаше в допълнителен маркер в наказателното поле или на далечната греда. Можеше сам да отбележи в първото продължение, а във второто подаде топката на Феран.

Испания си осигури три победи в последните минути, всичките в плейофите, като решаващият принос винаги беше на резервните играчи.

Като цяло това беше наистина типична испанска победа. Но това не е омаловажаване на триумфа. Напротив, рутинна победа във финала на световно е наистина фантастично постижение. Аржентина се държеше дълго време, но стана жертва на испанския валяк.