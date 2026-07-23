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https://www.24chasa.bg/sport/article/23266380 www.24chasa.bg

“Лудогорец” стигна 180 мача в Европа

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Ивайло Чочев поведе групата на “Лудогорец” към Унгария. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Днешният двубой с “Апоел” (Тел Авив) ще е под номер 180 за “Лудогорец” в европейските клубни турнири. Разградчани гостуват в първия двубой от втория кръг на Лигата на конференциите на отбора, където рита родният национал Андриан Краев, като срещата ще се играе в унгарския град Мишколц заради военни действия в Израел. Реваншът е след седмица в България.

Иначе от въпросните 179 срещи до момента в Европа “Лудогорец” има 63 победи. Равенствата са 45, а пораженията 71. Най-много мачове разградчани изиграват в Лига Европа - 93. В Шампионската лига двубоите са 76.

“Лудогорец” потегли за Унгария без нито един от новите си играчи. Последният - Натан Феранес, дойде преди 2 дни под наем от “Ботафого”.

С отбора обаче е голмайсторът на Лига Европа от миналия сезон Петър Станич, което значи, че няма да бъде трансфериран поне този месец.

Ивайло Чочев поведе групата на “Лудогорец” към Унгария. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

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