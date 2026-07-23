Румънци осуетиха плана на фенове на “Левски” за гостуването в Крайова

От “Университатя” (Крайова), съперникът на “Левски” от втория предварителен кръг на Шампионската лига, осуетиха плана на феновете на “сините” за гостуване на българския тим през следващата седмица.

Както е известно, родният първенец получи наказание от УЕФА да продава билети за двубоя с румънците. Причината - расисткото и/или дискриминационното поведение на привърженици на столичани по време на гостуването на “Борац” (Баня Лука) 1:1 от първия предварителен кръг в турнира на богатите. Отделно “сините” бяха глобени с 15 хил. евро. А европейската централа наложи и допълнително наказание - още една забрана за гостуваща публика, която обаче е с изпитателен срок от две години. Това означава, че тя ще бъде активирана при ново нарушение от страна на привържениците на “Левски”.

Реваншът между първенците на България и Румъния е в сряда, 29 юли. Снощи на “Герена” пък бе първият епизод от сблъсъка.

Мнозина привърженици на шампиона на България крояха план, с който да заобиколят санкцията за двубоя следващата седмица и да присъстват на стадиона в Крайова. Все пак румънският град е на около 4,30 часа път от София - или казано с две думи - не толкова далеч. И да си купят билет за някой от останалите три сектора на стадион “Йон Облеменко”. Съоръжението е с капацитет от близо 30 хил. места. Със сигурност не може да се напълни от привържениците на шампиона на северната ни съседка.

След пускането в свободна продажба на пропуските от страна на румънците десетки фенове на “Левски” пробват да се снабдят с билет онлайн директно от сайта на “Универистатя”. При избирането на сектор за стадион и категорията пропуск се изискват име и номер на личната карта. А след като се въведат данните, веднага се изписва, че за българи продажбата е забранена.

Със сигурност от “Университатя” са надушили какво може да се случи. Именно поради тази причина прибягват до метода да искат номер на личен документ, за да е сигурно, че нито един българин няма да си купи билет за мача с тима им. И така осуетяват мераците на десетки привържениците на “Левски”.

Ако забраната за гостуваща агитка я нямаше от УЕФА, “сините” щяха да получат 1500 билета за реванша в Крайова.

