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Зрителите на световното - повече от населението на България

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Според ФИФА 99,7% от капацитетите на стадионите са били пълни по време на световното. СНИМКА: РОЙТЕРС

6 810 966 зрители са гледали на живо мачовете от завършилото преди дни световно първенство. С това се похвалиха от ФИФА. Или повече от населението на България присъства общо на всички 104 срещи от мондиала, спечелен от Испания в неделя. По последни данни у нас живеят 6 423 207 души.

Разбира се, бройката е рекордна за форума. И няма как да е иначе. За първи път мачовете от междуконтиненталния форум бяха 104. От световната футболна централа обявиха още, че средно на всеки един от мачовете на първенството са присъствали 65 490 фенове.

Иначе финалът между Испания и Аржентина, спечелен 1:0 след продължения от европейците, е поставил рекорд по гледаемост на територията на САЩ. Според данните двубоят, който реши титлата на мондиала, е привлякъл средно 66,4 милиона зрители в Америка.

Според ФИФА 99,7% от капацитетите на стадионите са били пълни по време на световното. СНИМКА: РОЙТЕРС

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