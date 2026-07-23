Италианецът Джанлука Роки фаворит за съдийски шеф

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Изпълкомът се събира в четвъртък, Матео Трефолони е другият вариант

52-годишният бивш елитен италиански рефер Джанлука Роки е фаворит да поеме съдийската комисия на БФС на мястото на Станислав Тодоров. Другият вариант е Матео Трефолони, който също е бивш международен арбитър и е с 2 години по-възрастен.

Роки е бил предложен на Георги Иванов от председателя на реферската комисия на УЕФА Роберто Розети, след като на предното заседание на управата на родния футбол е имало доста спорове за това кой трябва да поеме съдийството след култовите скандали през миналия сезон. Предлагани са имена като Георги Йорданов, Николай Йорданов и ветерана Костадин Гергинов, но в крайна сметка не се е стигнало до споразумение. Заради това Георги Иванов е обявил пред останалите, че ще търси помощ от УЕФА.

Реално, след като отрязахме чужденците от съдийската комисия евроцентралата спря да ни обръща голямо внимание. Така се стигна до абсурдната ситуация да нямаме нито едно назначение за първите три завъртания в квалификациите на трите евротурнира. Там обикновено се пускат новите международни съдии, за да трупат опит.

“24 часа” обаче разбра, че за реваншите ще има българско присъствие, като назначението е за асеновградчанина

Радослав

Гидженов и то

в Шампионската

лига

Заседанието на Изпълкома на БФС е планирано за четвъртък, въпреки че на официалния сайт няма и думичка за него, което най-вероятно означава, че е сложен край на прокламираната политика на прозрачност в управлението на футбола.

Само преди броени дни отпадна и последното препятствие пред евентуалното назначение на Роки, който доскоро отговаряше за ВАР в италианската футболна федерация. Той бе обвинен, че е назначавал удобни за “Интер” съдии, за да може тимът да спечели спокойно титлата.

“Липсата на

доказателства

деградира

обвиненията

до зловредни

слухове”,

се казва в решението на заместник-прокурора на Милано Аскионе и неговия помощник Йело, които са водели разследването.

По същата причина не са намерени доказателства за влиянието на президента на “Интер” Джузепе Марота и тогавашния шеф на федерацията Габриеле Гравина.

“Всичко се базира на твърденията за добрите отношения между Гравина и Роки, от една страна, и на влиянието на “Интер” през Марота, който също е в прекрасни отношения с Гравина. Това е

крайно

недостатъчно,

за да се докаже

специфична

измама в спорта Тя изисква твърди доказателства, дори индиректни за някакво обещание на Гравина с Марота и Роки, за да се докаже, че се е влияло на резултат”, се пише в 18-страничната позиция на прокуратурата.

Роки е роден на 25 август 1973 година във Флоренция. Става съдия едва на 17 години и от 2000 г. изкарва 3 сезона в Серия “С”. За 10 години вече е в елита.

Международният му дебют е на 26 май 2008 г. в контрола на юношите на Нидерландия и Гърция. От сезон 2008/2009 свири в купата на УЕФА, а след два сезона вече е в Шампионската лига.

След това евроцентралата го праща и на олимпиадата в Лондон през 2012 г.

На 18 август 2013 г. ръководи мача за суперкупата на Италия “Ювентус” - “Лацио”.

Година по-късно

бе наказан за

1 месец

след слабо съдийство на “Ювентус” - “Рома”. Мачът стана известен като “хорър филма на Роки”.

През април 2017 г. бе избран от ФИФА за купата на конфедерациите в Русия, а след това и за световното първенство година по-късно.

През юли 2017 г. свири суперкупата на УЕФА “Манчестър Юнайтед” - “Реал” (Мадрид) в Скопие.

След това му дадоха и финала за Лига Европа “Челси” - “Арсенал” на 13 май 2019 г.

Най-скандалният му мач обаче бе от Шампионската лига “Челси” - “Аякс” на 5 ноември 2019 г. Той завърши 4:4, а Роки изгони централните защитници на гостите Дели Блинд и Жоел Велтман и даде дузпа за англичаните в един игрови епизод.

Отказа се от съдийството на 46 години, като последният му двубой е “Ювентус” - “Рома” на 1 август 2020 г.

Трефолони е роден на 31 март 1971 г. в Сиена. Той също имаше бурна кариера, като

името му

попадна и в

скандала

“Калчополи” заради мача “Рома” - “Ювентус”.

След края на кариерата си няколко години бе шеф на съдиите в Казахстан. В момента е начело на техническата секция на италианската съдийска колегия.

Геро Писков ще свири първия мач от втория кръг в елита “Арда” - “Славия”. Останалите назначения са: ФК ЦСКА 1948 - “Ботев” (Вр) (Радослав Гидженов), “Локо” (Сф) - “Левски” (Никола Попов), “Черно море” - “Спартак” (Вн) (Драгомир Драганов), “Локо” (Пд) - “Септември” (Волен Чинков), “Дунав” - “Лудогорец” (Георги Давидов) и ЦСКА - “Ботев” (Пд) (Мартин Великов).