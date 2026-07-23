Еквадорец е най-натовареният футболист на планетата

Световният рекорд е на бразилеца Оскар, но се твърди, че Пеле има 107 мача за година

В Европа всички са свикнали да говорят за натоварването на елитните футболисти и как изнемогвали от различните турнири.

След световното обаче се оказа, че само 7 в света са изиграли 70+ мача и с най-много не е играч от първенство на Стария континент.

Абсолютен рекордьор за периода юли-юли е еквадорецът Алан Стивън Франко Палма. В този период 27-годишният халф на “Атлетико” (Минейро) е записал невероятните 77 двубоя - 65 в клуба и 12 за националния отбор. Включително всички 4 мача на световното, като в тях игра защитник и си заработи два жълти картона.

След него се нарежда твърдата резерва на Аржентина Флако Лопес, който записа единствено двубои срещу Йордания и Швейцария. Така на нападателя на “Палмейрас” му се събраха 7 двубоя за националния отбор, но има цели 67 в клубния и общо 74.

Точно колкото Флако Лопес има съотборникът му и капитан на Парагвай Густаво Гомес. На световното изигра 5 пълни мача и така събра 13 двубоя в националния тим. За “Палмейрас” обаче е ритал по-малко, ако може да се каже - 61.

Следващите двама в списъка са вратари, като и двамата са бразилци и не бяха на световното. Еверсон има 73 двубоя за “Атлетико” (Минейро), а Фабио - 71 за “Фламенго”. Фабио си е известен, след като преди месец стана на 46 г., а е световен шампион за юноши с Роналдиньо през 1997 г.

Със 71 са първите “европейци”, като е интересно, че са с абсолютно еднакви показатели - 55 мача за клубния отбор и 16 за националния. Става въпрос за Морган Роджърс, който доскоро бе играч на “Астън Вила”, но от понеделник подписа с “Челси” и стана най-скъпият англичанин в историята. Вторият е аржентинецът Алексис Мак Алистър, който играе за “Ливърпул”.

Алексис Мак Алистър изигра почти всички мачове на “Ливърпул” и след това и всички на световното. СНИМКИ: РОЙТЕРС

Рекордьор по мачове за клуб е знаменитият вратар Роджерио Сени. През сезона 2005 г. “Сао Паулу” изигра 79 мача в пет турнира, а той пази в 75 от тях. Тогава тимът завърши в средата на първенството на Бразилия, но спечели “Копа Либертадорес”. В този отбор бяха имена като Сисиньо, Диего Лугано, Жосуе, Графите и бъдещия играч на “Арсенал” Денилсон.

Абсолютният рекорд за един сезон обаче се държи от друг бразилец - Оскар. От юли 2012 до юли 2013 г. той успява да изиграе цели 89 мача. Първите му два са за “Интернасионал” (Порто Алегре). “Челси” го купува за 32 милиона евро и за лондончани изиграва 64 двубоя в седем турнира. Към това се добавят 7 мача в олимпийския и 16 в основния национален отбор на Бразилия. Но тогава е бил само на 21 години и в разцвета на силите си. Тогава печели с “Челси” Лига Европа, купата на конфедерациите с Бразилия, взема сребро от олимпиадата и накрая взема и трофея от световното клубно първенство с лондончани.

Все пак според статистическия сайт RSSSF се смята, че рекордът е на Пеле. Той имал 107 двубоя през 1959 г.

На този фон финалистите в Шампионската лига “Арсенал” - “Пари Сен Жермен” са доста по-назад по натоварването. Деклан Райс е начело с 69 мача (55+14). Съотборникът му Мартин Субименди (57+8), който обаче бе резерва на световното, е с 65, а след него е Еберечи Езе с 64 (54+10). Брадли Баркола е бил най-натоварен от френския гранд с 63 двубоя (49+14), но той изигра и 3 двубоя от световното клубно първенство и реално трябва да е втори. Статистиците обаче го смятат, че е за миналия сезон. Букайо Сака от “Арсенал” е записал 61 мача, а съотборникът му Вилиам Салиба - с един по-малко. 60 има и Уорен Заир-Емери от “Пари Сен Жермен”, който обаче е твърда резерва за Франция и има само 6 двубоя за националния отбор за този период.

