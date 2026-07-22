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Новодошъл в "Черноморец" украинец легна под ножа

Велизар Маджаров

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Снимка: "Черноморец"

Привлеченият в "Черноморец" от тима на "Фратрия" украински дефанзивен халф Иван Брикнер (33 г.) отпада от състава на треньора Иван Колев за старта на първенството във Втора лига.

В първия кръг в събота "акулите" гостуват в Горна Оряховица на местния "Локомотив".

 Интервенцията е на счупена костица на глезена, а възстановяването ще е около 2 месеца.

Ръководството на бургазлии ще спази традицията от миналия сезон и осигурява безплатен автобус за феновете на отбора за гостуването в Горна Оряховица в събота.

Снимка: "Черноморец"

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