Журналистите избраха Лионел Меси за №1 на световното, Родри е чак шести

Лионел Меси беше коронясан за най-добър играч на световното първенство по футбол на ФИФА през 2026 г. в световна анкета, проведена от Международната асоциация на спортната преса (AIPS), в която участваха 472 журналисти от 121 държави.

Аржентинецът събра 1179 точки, за да завърши пред Килиан Мбапе от Франция (717 точки) и Джуд Белингам от Англия (470 точки). Капитанът на новите световони шампиони от Испания Родри е чак на 6-о място.

39-годишният Меси пристигна на Световното първенство през 2026 г. като един от тримата играчи, които участваха в шестия си турнир.

В неделя Меси се разплака след загубата от Испания, докато феновете на Аржентина скандираха името му. „Болката е огромна, ще отнеме време, за да заздравее тази рана", призна той в публикация в инстагам в понеделник. „Но също така избирам да запазя всички хубави неща, всички мачове, които обърнахме, като дадохме всичко от себе си, и моменти, които ще останат в спомените ни завинаги", добави Меси

"Той беше сърцето на отбора на Лионел Скалони, особено в решителните моменти, записвайки осем гола и четири асистенции в осемте мача в турнир, където „Ла Албиселесте" станаха експерти в изтръгването на победата от челюстите на поражението и издържането на продължения", пише в сайта на AIPS.

Числата говорят сами за себе си. Меси завърши Световното първенство през 2026 г. като втория най-много голове в историята на световните първенства (мъже или жени) - той има 21, докато Мбапе има 22. И държи рекорда за най-много асистенции в кариерата си на Световно първенство (12). Неговото фантастично резюме включва и рекорда за най-много изиграни мачове на Световното първенство по футбол (34), най-много спечелени мачове (23), най-много изиграни мачове от елиминационната фаза (17) и отбелязване на голове в девет поредни мача от световно първенство.

Меси, единственият играч, който е отбелязвал на световното първенство в като тийнейджър, в 20-те и 30-те си години, определено остави незаличим отпечатък върху тазгодишния турнир, въпреки че не го спечели. В шестте си участия на Световни първенства, той изведе Аржентина до финала три пъти, като спечели титлата през 2022 г. Той е и единственият човек, спечелил няколко Златни топки на Световното първенство. Той грабна Сребърната топка през 2026 г.

27-годишният Килиан Мбапе изигра изключително важна роля за Франция, която достигна до трети пореден полуфинал на световното първенство, отбелязвайки 10 гола, с което счупи рекорда за всички времена по голмайстори с общо 22 гола от три турнира.

Франция, световният шампион от 2018 г. и финалист от 2022 г., завърши изданието през 2026 г. без медал, след като загуби от Англия във вълнуващ мач за третото място, който завърши с резултат 6:4. Но с двата си гола в този мач френският капитан Мбапе защити титлата си „Златна обувка", превръщайки се в първия играч, спечелил два пъти наградата за най-добър реализатор на турнира и затвърждавайки мястото си като един от най-великите нападатели, които светът някога е виждал.

Считан за един от най-великите полузащитници в света, Джуд Белингам беше героят на Англия на световното, отбелязвайки седем гола, за да изведе страната си до трето място - най-много голове, отбелязани от полузащитник на Световно първенство.

23-годишният футболист сега държи и рекорда за най-много голове на едно световно, отбелязани от англичанин. Неговите решаващи два гола срещу Мексико на осминафиналите и срещу Норвегия на четвъртфиналите го направиха първия играч след Марадона през 1986 г., отбелязал два гола в два последователни мача от елиминационен етап.

Право на гласуване включваха всички притежатели на карти AIPS, както и всички участници в горещата линия на AIPS за Световното първенство, осигурявайки широк представителство от журналисти, които следят турнира.

Гласуващите избраха тримата най-добри футболисти на световното първенство през 2026 г. по ред на предпочитание, като най-високо класираният играч получаваше 5 точки, следван от 3 точки за второ място и 1 точка за трето място.

Двадесет играчи попаднаха в краткия списък, който беше обявен на 13 юли.

По-долу е пълният резултат от анкетата.

Лионел Меси - 1179 точки (от 301 гласували).

Килиан Мбапе - 717 (245).

Джуд Белингам - 470 (168).

Ерлинг Холанд - 460 (80).

Ламин Ямал - 304 (106).

Родриго Ернандес Касканте - 285 (85).

Возиня (Жозимар Жозе Евора Диас) - 189 (71).

Хари Кейн - 130 (56).

Микел Оярсабал - 118 (46).

Майкъл Олисе - 91 (37).

Ашраф Хакими - 64 (24).

Усман Дембеле - 56 (20).

Мохамед Салах - 39 (13).

Айюб Буади - 37 (15).

Амад Диало - 22 (10).

Хулиан Киньонес - 19 точки от 7

Мартин Йодегор - 15 точки от 7

Орландо Хил - 12 точки от 6

Бреел Емболо - 5 точки от 3

Ромело Лукаку - 4 точки от 4