Треньор на Аржентина се извини за удара с юмрук в лицето на Дани Олмо

Треньорът на Аржентина Роберто Аяла се извини за удара с юмрук върху испанската звезда Дани Олмо в хаотичните сцени след финала на Световното първенство, обяснявайки, че е реагирал на „нещо, което е казал" след последния съдийски сигнал.

Веднага след последния съдийски сигнал се стигна до сблъсъци между двата отбора, провокирани основно от аржентинците.

Капитанът на Испания Родри беше въвлечен в словесна престрелка с Николас Отаменди, докато Леандро Паредес получи червен картон след последния съдийски сигнал за удар срещу Гави, докато той тичаше към терена, за да празнува със съотборниците си.

Помощник треньорът Аяла е прекарал повече от половината от клубната си кариера, играейки в Испания, също е участва в сблъсъците.

53-годишният бивш футболист бе забелязан да се приближава до Олмо и да го удря в лицето, като звездата на "Барселона" демострира завидна сдържаност и не реагира.

Аяла се изказа за инцидента, настоявайки, че това е било „по-скоро тласък, отколкото нещо друго" към Олмо, което е било „реакция на нещо, което той каза".

Помощник треньорът продължи да се извинява за действията си, обяснявайки, че ще говори и директно на Олмо, ако се появи възможност.

„Очевидно съжалявам. Поради позицията си не мога да позволя на чувство или това, което бих могъл да получа от другата страна, да промени настроението и действията ми. Съжалявам, но за мен това са неща, които си остават там и това е всичко", каза Аяла в интервю за Esports Migdia по Valencia Capital Radio.

„За мен нещата трябва да останат зад гърба ни. Беше по-скоро тласък, отколкото нещо друго, не беше удар с юмрук, както казват, и това е. Беше реакция на нещо, което той каза, но това е. Ако го видя, очевидно ще му се извиня лично."

Аяла обясни, че е излязъл на терена с намерението да успокои играчите, които губеха самообладание, преди самият той да бъде въвлечен в драмата, пише metro.co.uk.

„Поемам отговорност за това, което направих. Намерението ми беше да отида и да ги разделя, това беше моето намерение, но понякога се случват неща и емоциите се разпалват, но това не е извинение. И предвид позицията ми, поведението ми трябва да бъде различно, независимо от това, което получавам."

ФИФА потвърди, че ще има разследване на поведението на Аржентина след финала в неделя.

Управителният орган на световния футбол вече започна процес на потенциални дисциплинарни действия срещу аржентинците, след като играчи държаха високо транспарант, споменаващ Фолкландските острови след победа над Англия на полуфиналите.