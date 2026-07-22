"Левски" води 1:0 на "Университатя" в епизод I на кръг II от Шампионската лига, "синият" капитан носи аванса (На живо)

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"Левски" води 1:0 на "Университатя" (Крайова) в първи мач от втория предварителен кръг на Шампионската лига. На стадион "Георги Аспарухов", който е пълен до краен предел, има близо 18 хил. зрители.

Резултатът бе открит в 8-ата мин от Кристиан Димитров. Капитанът на "сините" засече с глава центриране след корнер.

Не бяха изминали и 90 сек и "Левски" стигна до положение. Рейналдо бе намерен на лявото крило. Бразилецът центрира ниско в наказателното поле, където имаше двама негови съотборници. Току пред Око-Флекс обаче бранител на "Университатя" изби в корнер. Центрирането на Сержиньо бе избито от защитата на румънците. Топката обаче отново бе върната към португалеца, който центрира към Кристиан Димитров. Капитанът на шампиона на България се извиси над бранители на съперниковия тим и с глава прониза Лауренциу Попеску.

Мехди Мубарик и играч от Крайова в борба за топката. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

В 14-ата мин гостите от Румъния стигнаха до първото си положение. Топката попадна около дузпата в Карлос Мора, чийто шут обаче излетя над метър над вратата на Вуцов.

В 17-ата мин Бурас открадна топката и организира контраатака. "Сините" обаче не успяха да се възползват и разиграха около наказателното поле. Все пак топката стигна до Сержиньо, чийто удар от над 25 метра затрудни стража на гостите и той трябваше да се разтегне, за да спаси.

В 24-ата мин Алдаир мощно проби от десния фланг към центъра на терена. Крайният бранител реши да изстреля истински снаряд към Попеску, но стражът на гостите от Крайова изби силния шут.

В 40-ата мин се стигна до меле между двата тима. След нарушение от играч на гостите на тъча, и "сини", и "бели" се спречкаха. Всичко обаче приключи с по картон за по един футболист на двата тима - Алдаир и Никушор Банку.

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Хулио Веласкес реши да излезе без най-добрия халф на "Левски" и двигател в средата на терена Гашпер Търдин. Вместо словенеца, който движи играта на "сините" и изнася всяка топка от защитата в атака испанският предводител на "Левски" залага на един от новите - Мехди Мубарик.

Атаката на шампиона на България е водена от триото - Бала, Око-Флекс и Рейналдо.

Ето съставите на двата отбора:

Левски: 92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров, 31. Никола Серафимов, 3. Майкон, 19. Мехди Мубарик, 35. Сержиньо, 47. Акрам Бурас, 17. Евертон Бала, 11. Армстронг Око-Флекс, 7. Рейналдо

Университатя (Крайова): 21. Лауренциу Попеску, 28. Адриан Руш, 3. Олександър Романчук, 6. Владимир Скречу, 17. Карлос Мора, 20. Александру Чикалдау, 5. Анзор Меквабишвили, 11. Никушор Банку, 12. Мъндей Етим, 22. Симон Елисор, 10. Щефан Баярам