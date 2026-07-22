Никола Цолов: Бързината е моето основно предимство

Никола Цолов е сигурен, че все още не е постигнал лимита на възможностите си и вярва, че може да се подобри във всеки аспект.

Водачът в класирането във Формула 2 бе водещата тема на рубрика на Motorsport.com, наречена "Следващата генерация".

"Всичко започна през 2016 в родината ми с категория, наречена "Мини България". Това са най-бавните картове. Бях само на девет години и на практика печелех всяко състезание, а след това и титлата. После прогресирах към международния картинг и карах предимно в Италия. През 2024 направих крачката към Формула 4", казва Цолов.

"Карах за картинг отбора на Фернандо Алонсо и се справях добре. Срещнах го няколко пъти и той видя потенциал в мен, заради което реши да ме подкрепя в ранните етапи на кариерата ми. Той ми помогна много, за да вляза във Формула 4, както в първите ми две години във Формула 3. Вече не съм част от А14 Мениджмънт, а от миналата година съм в младежката програма на "Ред Бул". Това изигра голяма роля в развитието ми", продължава той.

Цолов счита чистата скорост за най-силната си страна, но знае, че може да подобри и нея, и останалите си умения.

"Като пилот трябва да вярваш, че си най-бърз на трасето. Това е моята сила - чистата скорост. Освен това вярвам, че не съм постигнал лимита на това, което мога да науча. Колкото повече карам, толкова повече се развивам и толкова по-бърз ставам. Чувството е приятно, защото не виждам край за това нещо", категоричен е Цолов.

"Вече съм на много добро ниво и се чувствам комфортно с това, което мога да правя на пистата. Бъдещето обаче крие още и знам, че мога да стана по-добър. Това се случва ден след ден и то ме тегли напред. Това е моята цел - да продължавам да ставам по-добър. Не мисля, че някой може да си позволи да има слабости. По-скоро да си по-добър в едно, отколкото в друго. Много зависи от деня и трасето. В момента моята слабост е по-скоро моят имидж извън болида. Никак не обичам да прекарвам време, за да се старая да изглеждам добре в очите на хората. По принцип в моя спорт това не е много приятно занимание. Ако можех да избера само да карам, щях да го направя", заяви българинът.

Цолов се върна именно към първите стъпки в кариерата му, направени с Алпин.

"Те ме гледаха в първия ми тест във Формула 4 и имаше много напрежение в мен, защото реално за първи път карах този болид. Скаутът им бе там и трябваше да реши дали съм достатъчно добър, за да ме привлекат. В крайна сметка остана доволен и впечатлен, така че подписаха с мен", спомня си Цолов.

"Направихме три отлични сезона с тях и спечелихме Формула 4 Испания, а след това прекарахме два сезона във Формула 3. След това се откри възможността да премина в (академията за млади пилоти) "Ред Бул". Тогава не знаех дали това е най-доброто решение за мен, но сега ми е ясно, че е било така", продължава българинът.

Логично интервюто завърши със следващата стъпка за Цолов - Формула 1.

"Надявам се това да се случи през 2027, но никога не знаеш, докато не подпишеш", завършва Цолов.