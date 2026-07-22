Ивелин Попов почете турнира за Боби и Мишо (снимки)

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Бившият капитан на националния отбор и многократен победител в анкетата "Футболист на годината" Ивелин Попов подкрепи благотворителния турнир в памет на децата от школата на "Славия" Мишо и Боби, които загинаха в катастрофа напът за турнир в "Албена".

Много футболни хора също бяха на трибуните, като турнирът между "Славия II", "Левски II" и ЦСКА III бе в полза на сдружението "Ангели на пътя".

Между другото "белите" и "сините" завъриха 0:0 45-минутния си мач, а след това "Славия" надви 1:0 ЦСКА с голна Самуил Колев от дузпа в 12-ата минута.

Състави:

"Славия II": Георги Щърков, Калоян Ангелов, Александър Василев, Светослав Иванов, Георги Русинов, Самуил Колев, Георги Генов, Васил Узунов, Велислав Ветов, Денис Станоев, Владимир Драганов

"Левски II": Мартин Емилов, Любен Бакърджиев, Пиер Дамянов, Христо Аргиров, Калоян Петров, Александър Калчев, Радостин Стоилов, Петър Люцканов, Андрей Нешев, Кирил Котев, Антон Манов

"Славия II": Цветомир Манолов, Георги Генов, Димитър Николов, Деян Йорданов, Самуил Колев, Георги Алмишев, Димитър Генов, Ивайло Димитров, Валентин Недялков, Владимир Драганов, Михаил Тенев

ЦСКА III: Александър Коцев, Петър Димитров, Максим Палиев, Тони Братанов, Николай Андреев, Деян Василев, Стивън Матеев, Кристиян Митрушев, Мартин Павликянов, Марин Раленеков, Бранимир Яначков

Подпомагане каузата на сдружение "Ангели на пътя":

https://angelsontheroad.org/%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/