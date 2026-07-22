ЦСКА 1948 си тръгна с 0:0 от гостуването в Словакия

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Вицешампионът ни ЦСКА 1948 завърши 0:0 в първата среща от втория кръг на квалификациите в турнира за влизане в Лигата на конференциите срещу "Спартак" (Търнава) в Словакия.

Реваншът е на 29 юли на Националния стадион "Васил Левски", а крайният победител ще срещне "Панатинайкос" (Гърция) или "Пакши" (Унгария) в третия кръг.

Тимът от Бистрица изигра много приличен мач, като имаше своите шансове. Най-чистият бе пропуснат от Мамаду Диало.

В края на мача пък вратарят Петър Маринов спаси сериозно положение за домакините.