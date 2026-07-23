Ямал и Холанд удариха нов Еверест по трансферна цена

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След мондиал 2026 изданието, което дава меродавни за цялата планета трансферни цени - transfermarkt.de, актуализира стойностите на световния шампион с Испания Ламин Ямал и норвежкото голово торпедо Ерлинг Браут Холанд.

Двамата нападатели бележат покачване от 20 млн. евро и вече са оценени на по 220 млн.

С по 200 млн. вече във вечната класация остават французинът Килиан Мбапе (стига таза квота през 2018-а) и бразилецът Винисиус Жуниор (през 2024-а).

На 5-о място с по 180 млн. се нареждат Лионел Меси (Арж, 2018-а), Неймар (Браз, 2018-а) и Джуд Белингам (Анг, 2023-а).