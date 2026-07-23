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Германия все пак е №1 по един показател на световното

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Германците напуснаха с наведени глави световното. Снимка: Ройтерс

В Германия са обединени, че националният отбор се провали на световното (дори повече от предишните 2 отпадания в групите заради отчайващата игра), но се оказва, че бундестимът все пак е №1 по един показател на мондиал 2026.

И той е владеенето на топката. Немците са я имали в 65 процента от мачовете си.

Световният шампион Испания остава на второ място с 64 процента.

Интересното е, че по този фактор иберийците бяха непрекъснато №1 от мондиал 2006.

Иначе Германия се провали с отпадане в 1/16-финалите след дузпи срещу Парагвай.

В групата биха екскурзиантите от Кюрасао 7:1, излъгаха 2:1 котдивоарците и паднаха 1:2 от Еквадор.

Като следствие тоталното недоразумение Юлиан Нагелсман бе изхвърлен, а начело на бундестима застава светилото в треньорската професия Юрген Клоп.

Германците напуснаха с наведени глави световното. Снимка: Ройтерс

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