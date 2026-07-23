На 22 август връщат правата на Йосиф Миладинов

На 22 август изтича процедурата за възстановяването на правата на Йосиф Миладинов и най-успелият български плувец (сребро на европейско и финали на олимпиада и световно на 100 м бътерфлай) ще може отново да води подготовка с националния отбор и да се състезава.

Миналата пролет през пролетта пловдивчанинът изненадващо обяви, че напуска спорта. По-късно се появи информация, че Миладинов може да участва в игрите, в които е позволено използването на препаратите, забранени от световната антидопингова агенция - Enhanced Games, които се проведоха през май.

В началото на март обаче от нашата федерация обявиха, че Йосиф е подал молба (на 22 февруари) за възстановяване до нея и до световната централа World Aquatics.

Според процедурата трябва да мине 6-месечен период, в който плувецът ни е проверяван за допинг, след като преди това не е бил под мониторинг. От World Aquatics са отчели и факта, че Миладинов не е участвал в състезания на Enhanced Games.

Така след възстановяване на правата на 23 август пловдивчанинът ще се качи на лагер на Белмекен.

Заради изоставането в подготовката той ще пропусне световното в малък басейн в Пекин в началото на декември.