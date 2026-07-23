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https://www.24chasa.bg/sport/article/23269053 www.24chasa.bg

Илия Груев пристигна с “Лийдс” в САЩ

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Илия Груев и съотборниците му ще изкарат 2 седмици лагер в Ню Йорк. СНИМКА: “ЛИЙДС”

Футболист номер 1 на България за миналата година Илия Груев пристигна с клубния си отбор “Лийдс” в САЩ.

Йоркширци, които успешно защитиха мястото си в английската Висша лига, след като миналата година се завърнаха в нея, ще изкарат там 2-седмичен лагер.

Груев и съотборниците му са базирани в Ню Йорк. В Америка воденият от германеца Даниел Фарке тим има уредени 3 контролни срещи, които ще са срещу английски отбори.

Половин час след полунощ в неделя българско време стартира спарингът с “Рексъм”. По същото време на 31 юли ще започне двубоят срещу “Съндърланд”. Последната контрола е с рекордьора по титли на Англия “Ливърпул” (заедно с “Манчестър Юнайтед” имат по 20) на 2 август от 21 ч.

Груев пропусна края на миналия сезон заради увреден менискус. Сега дефанзивният халф е в края на възстановителния си период.

Илия Груев и съотборниците му ще изкарат 2 седмици лагер в Ню Йорк. СНИМКА: “ЛИЙДС”

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