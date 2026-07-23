Григор Димитров №42 извън схемата на US Open

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Григор Димитров ще играе в основната схема на US Open само ако получи покана от организаторите.

На “Уимбълдън” това вече се случи и най-добрият български тенисист в историята направи няколко страхотни мача, преди да отпадне в драма на осминафинала срещу родения във Франция представител на домакините от Великобритания Артюр Фери.

В списъка на заявени за откритото на САЩ бившият №3 в световната ранглиста е 42-и под чертата. Последният, който влиза директно, е 101-ият в класацията Филип Мисолич от Австрия.

Така за Григор остава възможността да започне от квалификациите.

Миналата година той отказа турнира в Ню Йорк заради скъсания гръден мускул, който го спря на “Уимбълдън”. По този начин Димитров прекрати невероятната си серия от 58 поредни участия в турнирите от “Големият шлем”, с която бе №1 сред активните тенисисти.

Григор вече е в Мексико, където ще се подготвя за предстоящия турнир в курорта Лос Кабос.

В списъка на заявените при жените за откритото на САЩ и двете българки са извън основната схема. Новата №1 от нашите Елизара Янева е 186-а, а Виктория Томова е 232-а.

US Open започва на 30 август.

