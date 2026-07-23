ФИФА: На световното не е имало уговорени мачове

ФИФА не е открила причини за безпокойство относно подозрителни залози по време на световното първенство през 2026 г., съобщава SBC News. Медията цитира висш чиновник от световната футболна федерация.

ФИФА, която като организация представлява международния футбол, разполага със собствена работна група за наблюдение на спортната почтеност, която беше задействана на пълна мощност за всичките 104 мача, за да идентифицира потенциални манипулации на мачове, свързани със залаганията, но окончателно не е открила такива.

Това естествено не само носи спокойствие над милиард души, които са следили турнира, че Испания наистина е безспорният футболен шампион на света, но и осигурява похвала на ФИФА и всички членове на нейната работна група, тъй като футболът като цяло се смята за един от най-рисковите спортове за манипулиране на мачове.

Мащабният мониторинг е проведен чрез събиране на отчети за залагания и съответните данни, предоставени от членовете на работната група, като процесът е централизиран от ФИФА. Събраната информация след това е сравнена между всички участващи страни, за да се идентифицират евентуални несъответствия, свързани със залаганията.

Предвид обхвата и експертизата на всички организации, участващи в процеса, е трудно да се допусне, че нещо е било пропуснато и че крайните резултати биха могли да бъдат оспорени, твърдят от ФИФА.

Освен футболните федерации на трите страни домакини - Мексико, САЩ и Канада, другите членове на работната група включват азиатската футболна конфедерация (АФК), африканската (КАФ), северноамериканската (КОНКАКАФ); южноамериканската (КОНМЕБОЛ), европейската (УЕФА), ФБР, Интерпол, службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC), Съвета на Европа, Sportradar и други.

Лиъм Рич, старши мениджър по феърплея на ФИФА, поздрави координираните усилия на всички участващи организации, които доведоха до резултатите от клас А и заяви: „Работата на FIFA по почтеност осигури солидна рамка по време на Световното първенство по футбол през 2026 г. за споделяне на разузнавателна информация, оценка на потенциални опасения и координиране на навременния отговор.

„Благодарим на всички членове на работната група за техния опит и ангажираност по време на състезанието и очакваме с нетърпение да надградим това сътрудничество на бъдещи турнири на FIFA. Очаква се тези усилия само да се засилят, когато става въпрос за наблюдение на бъдещи турнири, санкционирани от FIFA, включително предстоящото Световно първенство по футбол за жени през 2027 г.", добави той.