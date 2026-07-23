Вижте крайното класиране на световното първенство по футбол

Най-мащабното и най-дълго световно първенство е зад гърба ни. 48 отбора, 104 мача, 39 дни. Време е да се обяви и крайното класиране.

Да, такова има. Ясно е, че Испания взе златния медал, Аржентина - сребърния, а Англия - бронзовия. Ясно е и, че Франция остана на четвърто място. Но кои отбори завършиха на следващите?

Първо, трябва да сме наясно с критериите, използвани за отборите, елиминирани на един и същи етап, за да определим кой има по-добър краен резултат. Официалният уебсайт на ФИФА описва всичко подробно.

Първо се гледа общия брой точки, спечелени във всички мачове. Ако мачът стигне до дузпи, се смята, че всеки отбор е спечелил една точка. После идват общата голова разлика и общият брой отбелязани голове. Ако два или повече отбора все още имат еднакви показатели, те разделят една и съща крайна позиция.

Нека разгледаме четвъртфиналите като пример. Норвегия, Белгия, Мароко и Швейцария бяха елиминирани на този етап. Кой завърши пети? Норвегия спечели общо 12 точки. Имат две победи в груповата фаза и една загуба, а след това спечели два мача в плейофите. Белгия взе пет точки в групата, след което победи в още два мача на 1/32-финалите и 1/16-финалите. Това им дава 11 точки. Мароко и Швейцария спечелиха по седем точки в групатаи по един мач от плейофите в редовното време и стигнаха до дузпи по веднъж. Това им дава също по 11 точки.

Така Норвегия завършва пета, с повече точки от останалите три отбора. Сега нека разгледаме головата разлика. Белгия – 14-6, Мароко – 10-6, Швейцария – 10-6. Както можете да си представите, белгийците са на шесто място, докато мароканците и швейцарците разделят седмото.

По-долу е крайното класиране на отборите. Четирите най-добри отбора нямат допълнителни показатели, тъй като класирането им е ясно и без тях. Ако се чудите защо Мексико завърши зад Мароко и Швейцария, въпреки че има повече точки, е просто. Северноамериканският отбор отпадна на 16-финалите, докато другите два отбора отпаднаха на четвъртфиналите. Еквадор и Южна Африка си поделят 25-ото място, тъй като имат еднакви резултати

1. Испания

2. Аржентина

3. Англия

4. Франция

5. Норвегия (четвъртфинал, г. р. +2, 12)

6. Белгия (четвъртфинал, +8, 11)

7. Мароко (четвъртфинали, +4, 11)

7. Швейцария (четвъртфинал, +4, 11)

9. Мексико (1/8-финал, +7, 12)

10. Колумбия (1/8-финал, +4, 11)

11. Бразилия (1/8-финал, +6, 10)

12. САЩ (1/8-финал, +3, 9)

13. Португалия (1/8-финал, +5, 8)

14. Канада (1/8--финал, +3, 7)

15. Египет (1/8-финал, +1, 6)

16. Парагвай (1/8-финал, -3, 5)

17. Нидерландия (1/16-финал, +6, 8)

18. Германия (1/16-финал, +6, 7)

19. Кот д'Ивоар (1/16-финал, +1, 6)

20. Хърватия (1/16-финал, +1, 6)

21. Япония (1/16-финал, +3" 5

22. Австралия (1/16-финал, 0, 5)

23. ДР Конго (1/16-финал, 0, 4)

24. Гана (1/16-финал, -1, 4)

25. Еквадор (1/16-финал, -2, 4)

25. Южна Африка (1/16-финал, -2, 4)

27. Швеция (1/16-финал, -3, 4)

28. Австрия (1/16-финал, -3, 4)

29. Босна и Херцеговина (1/16-финал, -3, 4)

30. Алжир (1/16-финал, -4, 4)

31. Сенегал (1/16-финал, +1, 3)

32. Кабо Верде (1/16-финал, -1, 3)

33. Иран (група, 0, 3)

34. Южна Корея (група, -1, 3)

35. Турция (група, -2, 3)

36. Шотландия (група, -3, 3)

37. Уругвай (група, -1, 2)

38. Саудитска Арабия (група, -4, 2)

39. Чехия (група, -4, 1)

40. Нова Зеландия (група, -6, 1)

41. Катар (група, -8, 1)

42. Кюрасао (група, -8, 1)

43. Панама (група, -4, 0)

44. Йордания (група, -5, 0)

45. Хаити (група, -6, 0)

46. Узбекистан (група, -9, 0)

47. Тунис (група, -10, 0)

48. Ирак (група, -11, 0)