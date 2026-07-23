Вижте крайното класиране на световното първенство по футбол

Най-мащабното и най-дълго световно първенство е зад гърба ни. 48 отбора, 104 мача, 39 дни. Време е да се обяви и крайното класиране.
Да, такова има. Ясно е, че Испания взе златния медал, Аржентина - сребърния, а Англия - бронзовия. Ясно е и, че Франция остана на четвърто място. Но кои отбори завършиха на следващите?
Първо, трябва да сме наясно с критериите, използвани за отборите, елиминирани на един и същи етап, за да определим кой има по-добър краен резултат. Официалният уебсайт на ФИФА описва всичко подробно.
Първо се гледа общия брой точки, спечелени във всички мачове. Ако мачът стигне до дузпи, се смята, че всеки отбор е спечелил една точка. После идват общата голова разлика и общият брой отбелязани голове. Ако два или повече отбора все още имат еднакви показатели, те разделят една и съща крайна позиция.
Нека разгледаме четвъртфиналите като пример. Норвегия, Белгия, Мароко и Швейцария бяха елиминирани на този етап. Кой завърши пети? Норвегия спечели общо 12 точки. Имат две победи в груповата фаза и една загуба, а след това спечели два мача в плейофите. Белгия взе пет точки в групата, след което победи в още два мача на 1/32-финалите и 1/16-финалите. Това им дава 11 точки. Мароко и Швейцария спечелиха по седем точки в групатаи по един мач от плейофите в редовното време и стигнаха до дузпи по веднъж. Това им дава също по 11 точки.
Така Норвегия завършва пета, с повече точки от останалите три отбора. Сега нека разгледаме головата разлика. Белгия – 14-6, Мароко – 10-6, Швейцария – 10-6. Както можете да си представите, белгийците са на шесто място, докато мароканците и швейцарците разделят седмото.
По-долу е крайното класиране на отборите. Четирите най-добри отбора нямат допълнителни показатели, тъй като класирането им е ясно и без тях. Ако се чудите защо Мексико завърши зад Мароко и Швейцария, въпреки че има повече точки, е просто. Северноамериканският отбор отпадна на 16-финалите, докато другите два отбора отпаднаха на четвъртфиналите. Еквадор и Южна Африка си поделят 25-ото място, тъй като имат еднакви резултати
1. Испания
2. Аржентина
3. Англия
4. Франция
5. Норвегия (четвъртфинал, г. р. +2, 12)
6. Белгия (четвъртфинал, +8, 11)
7. Мароко (четвъртфинали, +4, 11)
7. Швейцария (четвъртфинал, +4, 11)
9. Мексико (1/8-финал, +7, 12)
10. Колумбия (1/8-финал, +4, 11)
11. Бразилия (1/8-финал, +6, 10)
12. САЩ (1/8-финал, +3, 9)
13. Португалия (1/8-финал, +5, 8)
14. Канада (1/8--финал, +3, 7)
15. Египет (1/8-финал, +1, 6)
16. Парагвай (1/8-финал, -3, 5)
17. Нидерландия (1/16-финал, +6, 8)
18. Германия (1/16-финал, +6, 7)
19. Кот д'Ивоар (1/16-финал, +1, 6)
20. Хърватия (1/16-финал, +1, 6)
21. Япония (1/16-финал, +3" 5
22. Австралия (1/16-финал, 0, 5)
23. ДР Конго (1/16-финал, 0, 4)
24. Гана (1/16-финал, -1, 4)
25. Еквадор (1/16-финал, -2, 4)
25. Южна Африка (1/16-финал, -2, 4)
27. Швеция (1/16-финал, -3, 4)
28. Австрия (1/16-финал, -3, 4)
29. Босна и Херцеговина (1/16-финал, -3, 4)
30. Алжир (1/16-финал, -4, 4)
31. Сенегал (1/16-финал, +1, 3)
32. Кабо Верде (1/16-финал, -1, 3)
33. Иран (група, 0, 3)
34. Южна Корея (група, -1, 3)
35. Турция (група, -2, 3)
36. Шотландия (група, -3, 3)
37. Уругвай (група, -1, 2)
38. Саудитска Арабия (група, -4, 2)
39. Чехия (група, -4, 1)
40. Нова Зеландия (група, -6, 1)
41. Катар (група, -8, 1)
42. Кюрасао (група, -8, 1)
43. Панама (група, -4, 0)
44. Йордания (група, -5, 0)
45. Хаити (група, -6, 0)
46. Узбекистан (група, -9, 0)
47. Тунис (група, -10, 0)
48. Ирак (група, -11, 0)