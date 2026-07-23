Енчо Керязов отличи българските боксьори за представянето им на Световната купа в Китай

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов връчи почетни плакети на националните състезатели по бокс Рами Киуан и Радослав Росенов в знак на признание за отличното им представяне на Световната купа в Гуейян, Китай, съобщиха от спортното министерство.

Рами Киуан завоюва сребърен медал в категория до 75 кг, след като достигна до финала на един от най-престижните турнири в календара на World Boxing. Под ръководството на своя треньор Жоел Арате българският национал изигра силен финален двубой срещу един от най-класните боксьори в категорията – Саиджамшид Жафаров.

С бронзов медал от турнира се завърна и Радослав Росенов в категория до 60 кг. Отличното му представяне донесе още 75 точки за международната ранглиста.

Керязов поздрави двамата национали, техните треньори и президента на Българската федерация по бокс Красимир Инински за постигнатите успехи.

„Вашите отличия са повод за гордост и доказателство, че с талант, постоянство и всеотдайност българският спорт продължава да печели уважение на международната сцена. Пожелавам ви да продължите да следвате уверено пътя към следващите големи върхове - Европейското първенство през септември в София и олимпийските квоти за Лос Анджелис 2028", заяви той.

С представянето си в Гуейян България записа едно от най-успешните си участия в Световната купа по бокс. Турнирът е сред най-престижните състезания в календара на World Boxing и има ключово значение в процеса на натрупване на точки и класиране по пътя към Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.