"Реал" взема най-добрия играч на световното

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Капитанът на световния шампион Испания Родри, който стана футболист №1 на мондиал 2026, е постигнал принципно споразумение за договор с "Реал" (Мадрид), съобщават в родината му.

Според информацията договорът на халфа ще е до лятото 2030 г. "Реал" е готов да започне официални преговори с "Манчестър Сити" относно трансфера на 30-годишния Родри.

Той има контракт с английския клуб до 2027 г., но отказа да го продължи.

The Athletic пък съобщи, че на Родри предстои операция на гърба и той едва ли ще бъде готов за старта на сезона.