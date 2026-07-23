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Оперираха крило на "Левски" в Мюнхен

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Радослав Кирилов Снимка: Startphoto.bg

Крилото на "Левски" Радослав Кирилов претърпя успешна артроскопска операция на менискуса на дясното коляно в клиника в Мюнхен (Германия).

"Интервенцията премина по план и без усложнения.

Футболистът ще започне индивидуална програма за следоперативно възстановяване и рехабилитация под наблюдението на медицинския щаб на клуба, като завръщането му към тренировъчен процес ще се осъществява поетапно съобразно медицинските критерии и хода на възстановяването.

Ръководството, треньорският щаб, футболистите и служителите на ПФК „Левски" пожелават бързо възстановяване и завръщане на терена на Радослав Кирилов", написаха от "Герена".

Радослав Кирилов

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