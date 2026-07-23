Пореден аржентинец в "Берое"

"Берое" обяви привличането на пореден нов футболист, а това става непосредствено преди старта на новия сезон във Втора лига. Става въпрос за 25-годишния аржентинец с италиански паспорт Джулиано Бертино. Роденото в Буенос Айрес крило идва от четвъртодивизионния испански "Поререс", а почти цялата му кариера до момента преминава именно в Испания.

Бертино е носил още екипите на втория състав на "Логронес", "Талавера", "Естепона", "Форментера", "Компостела" и "Теруел".

"Той е на 25 години и е дясно крило. Бертино е играл за няколко испански клуба, сред които и Компостела, отличавайки се със солиден брой голове и асистенции. Продължаваме да изграждаме конкурентен отбор, за да постигнем целите си", написаха от "Берое" на своя профил в социалните мрежи.