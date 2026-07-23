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Левандовски дебютира в Америка със загуба в Маями

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Семейство Левандовски посрещат 2025-а. Снимка: facebook.com/healthyplanbyann

Роберт Левандовски направи своя официален дебют в МЛС лигата на САЩ и Канада за отбора на "Чикаго Файър". Той започна като титуляр при гостуването срещу "Интер Маями", завършило със загуба за "Чикаго" с 2:3.

Полският нападател, който премина в САЩ след края на престоя си в "Барселона", остана на терена до 63-ата минута, когато бе заменен от Маурисио Пинеда.

"Чикаго Файър" поведе в 18-ата минута с автогол на вратаря Роко Риос Ново. Луис Суарес обаче обърна резултата за домакините с два гола в 27-ата и 51-ата мин. Пусо Дитеджан изравни за "Чикаго" в 67-ата минута, но Престън Пламбек донесе победата на тима от Маями в 87-ата минута. 

Мегазвездата Лео Меси не игра за "Интер Маями".

Семейство Левандовски посрещат 2025-а. Снимка: facebook.com/healthyplanbyann
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