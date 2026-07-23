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https://www.24chasa.bg/sport/article/23271654 www.24chasa.bg

"Локо" (Пд) се раздели с национал на Палестина

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Франсиско Политино Снимка: "Локо" (Пд)

"Локо" (Пд) разтрогна по взаимно съгласие с Франсиско Политино. Двете страни постигнаха споразумение и крилото вече не е част от отбора, съобщиха от ръководството на пловдивчани.

Франсиско Политино е 27-годишен професионален футболист, който играе като дясно или ляво крило и е национал на Палестина.

Пълното му име е Джани Франсиско Политино Тума. Въпреки че е роден в Мендоса, Аржентина, той притежава италиански паспорт, както и палестинско гражданство по майчина линия. Това му позволява да дебютира за националния отбор на Палестина през тази година.

За пловдивския тим изигра общо 28 мача, в които се отчита с 1 гол. Преди това два сезона бе в "Берое".

Франсиско Политино Снимка: "Локо" (Пд)
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