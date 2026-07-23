"Наполи" иска да продаде Лукаку

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"Наполи" постави нападателя Ромелу Лукаку в трансферната листа и очаква оферти за неговата продажба, съобщава "Кориере дело Спорт"

Представители на клуба и на 33-годишния белгийски национал са се срещнали и са решили да не продължат съвместната си работа. От "Наполи" са поискали Лукаку да намали заплатата си, но агентът на тарана Федерико Пасторело е отхвърлил тази възможност.

Белгиецът има договор с неопалитанците за още един сезон. Интерес към него не липса, но за момента няма постъпило конкретно предложение.

Лукаку пропусна по-голямата част от миналия сезон заради контузии, като на клубно ниво записа само 7 мача с 1 гол. Впоследствие той беше част от състава на Белгия на Мондиал 2026, като се разписа три пъти в шест срещи и помогна на тима да достигне до четвъртфиналите.

В кариерата си досега таранът е отбелязал над 300 гола.