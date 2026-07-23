ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кая Калас: 218 лица и компании в най-големия досег...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23271706 www.24chasa.bg

Разследват трансфера на Каземиро в отбора на Меси

436
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Каземиро маха на феновете преди мач на "Олд Трафорд".

Бразилският национал Каземиро подписа договор до 2027 година с "Интер Маями" с опция за продължаване до юни 20290-а, съобщиха от тима, където рита Лео Меси. 

Трансферът обаче е обект на разследване заради предполагаеми неправомерни действия при привличането на халфа.

"Мейджър Лийг Сокър разследва "Интер Маями" за неправомерно привличане на Каземиро. Лигата събира цялата информация по случая и ще се въздържи от допълнителни коментари, докато прегледът не приключи", се казва в съобщение на МЛС.

В лигата има регламент, наречен процес на откриване, при който клубовете могат да добавят до петима играчи в списъка си и така получават първо право да подпишат с тях.

Каземиро, 34-годишният бивш полузащитник на "Реал" и "Манчестър Юнайтед", беше в списъка на "ЛА Галакси", но бразилският национал, свободен агент след изтичането на договора му на "Олд Трафорд" в края на миналия сезон, реши да подпише с "Интер Маями".

"Интер Маями" и "ЛА Галакси" са постигнали споразумение за трансфера, но въпреки това той ще бъде разгледан от МЛС лигата.

Каземиро маха на феновете преди мач на "Олд Трафорд".
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание