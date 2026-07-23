Разследват трансфера на Каземиро в отбора на Меси

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Бразилският национал Каземиро подписа договор до 2027 година с "Интер Маями" с опция за продължаване до юни 20290-а, съобщиха от тима, където рита Лео Меси.

Трансферът обаче е обект на разследване заради предполагаеми неправомерни действия при привличането на халфа.

"Мейджър Лийг Сокър разследва "Интер Маями" за неправомерно привличане на Каземиро. Лигата събира цялата информация по случая и ще се въздържи от допълнителни коментари, докато прегледът не приключи", се казва в съобщение на МЛС.

В лигата има регламент, наречен процес на откриване, при който клубовете могат да добавят до петима играчи в списъка си и така получават първо право да подпишат с тях.

Каземиро, 34-годишният бивш полузащитник на "Реал" и "Манчестър Юнайтед", беше в списъка на "ЛА Галакси", но бразилският национал, свободен агент след изтичането на договора му на "Олд Трафорд" в края на миналия сезон, реши да подпише с "Интер Маями".

"Интер Маями" и "ЛА Галакси" са постигнали споразумение за трансфера, но въпреки това той ще бъде разгледан от МЛС лигата.