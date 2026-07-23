"Барселона" обяви трансфера на Адейеми

"Барселона" обяви на официалния си сайт трансфера на нападателя Карим Адейеми от "Борусия" (Дортмунд). Крилото е подписал договор с каталунците до 2031 година.

"Адейеми, роден в Мюнхен на 18 януари 2002 г., от баща нигериец и майка румънка, ще донесе многостранен атакуващ потенциал на "Барса". През цялата си кариера той демонстрира способността да играе както по фланговете, така и в центъра на атаката, съчетавайки невероятна скорост с мощен ляв крак", се казва в изявление на клуба.

През сезон 2025/2026 в Бундеслигата, 24-годишният Карим Адейеми изигра 28 мача, в които отбеляза седем гола и даде четири асистенции. Той също така изигра девет мача, в които отбеляза три гола и даде две асистенции в Шампионската лига.