Сър Дейвид Бекъм заработи $ 25 млн. от световното

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Бившият капитан на Англия сър Дейвид Бекъм е спечелил приблизително 25 милиона долара от рекламни права по време на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, съобщават на Острова.

В класацията следват колумбийската певица Шакира, която бе част от церемониите по откриването и закриването, и е заработила приблизително 20 милиона и канадският певец Джъстин Бийбър, който изпълни песен на полувремето на финалния мач, с 16 милиона долара.

За сравнение родината на Бекъм Англия взе 10,7 милиона третото място.