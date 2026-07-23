Гуардиола е поискал 20 млн. евро годишно, за да стане селекционер на Италия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

По време на преговорите с Италианската футболна федерация, за да стане селекционер на националния отбор, Хосеп Гуардиола е поискал заплата от 20 милиона евро годишно, твърди авторитетният вестник La Gazzetta dello Sport.

Организацията може да си позволи да предложи само половината от тази сума, което прави назначаването на 55-годишния испанец малко вероятно.

Според Sky Sports пък Андреа Пирло и Роберто Манчини също се разглеждат за позицията старши треньор на италианския национален отбор.

Договорът на Гуардиола с "Манчестър Сити" изтече в края на юни 2026 г. Испанецът работеше там от 2016 г., а преди това той беше треньор и на "Байерн" и "Барселона".