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Благотворителният мач за загиналите деца от "Славия" събра над 17 000 евро

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Снимка: Велислав Николов

Сдружение "Ангели на пътя" и "Славия" събраха 17 460,21 евро от благотворителния мач в памет на загиналите в автомобилна катастрофа през юни юноши на "белите" Боби и Мишо.

Вчера на стадион "Александър Шаламанов" вторият състав на домакините игра приятелски срещи в по едно полувреме с дублиращия отбор на "Левски" и третия тим на ЦСКА.

Събраните от този двубой средства ще бъдат разпределени както следва: 4365 евро за семейството на Мишо, 4365 евро за семейството на Боби, 4365 евро за семейството на пострадалия в катастрофата треньор в академията на "Славия" Иван Терзийски и 4365 евро за сдружение "Ангели на пътя".

Боби и Мишо, набор 2017, и бащата на едно от момчетата загинаха в тежка автомобилна катастрофа на автомагистрала "Тракия" на 24 юни. Треньорът Иван Терзийски и съпругата му пострадаха при инцидента.

От сдружение "Ангели на пътя" благодариха на "Славия" за инициативата и проведените благотворителни мачове в полза на семействата на пострадалите в автомобилни катастрофи

Снимка: Велислав Николов

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