Малдини призна, че Италия преговаря с Анчелоти и Гуардиола

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Новият технически директор на италианската федерация - легендата Паоло Малдини, потвърди, че са водени разговори с Карло Анчелоти и Пеп Гуардиола за поста старши треньор на „адзурите".

Италия търси заместник на Дженаро Гатузо, който се оттегли през април след провала в баражите за мондиал 2026.

"Не крием факта, че водихме диалог с Карло Анчелоти, преди да се свържем с Пеп Гуардиола. Мисля, че трябваше да започнем с тях, защото те са най-добрите в света. Трябва да оценим възможностите и да изберем подходящата кандидатура", каза Малдини на пресконференция.

Анчелоти е начело на Бразилия с договор до 2030 г. и въпреки отпадането на 1/8-финалите на световното от Норвегия остава на поста.

Според "Гадзета дело спорт" Гуардиола иска баснословна заплата - 20 милиона евро годишно, което двойно повече от бюджета на федерацията.

Сред останалите спрягани имена са Антонио Конте, Андреа Пирло и Роберто Манчини (извел Италия до европейската титла през 2021 г.)