Национал на ЦСКА 1948: Има горчилка от 0:0 в Словакия

0:0 не е лош резултат, но въпреки това има горчилка, защото, когато изпускаш такива шансове, може и да те накажат. Надявам се да не се случи това на реванша, там да се представим още по-добре и да продължим, защото го заслужаваме. Със сигурност е по-хубаво във втория мач да сме домакини, особено след приличен резултат в първия.

Това заяви националът от ЦСКА 1948 Георги Русев след нулевото равенство като гост на “Спартак” (Търнава) в първа среща от втория квалификационен кръг за Лигата на конференциите.

Българският вицешампион изпусна 2 чисти положения в Словакия, но пък в края домакините удариха греда и вратарят Петър Маринов спаси сериозен удар.

“Искам да поздравя момчетата за добрата игра. Имахме добри ситуации, поне два пъти излизахме сами срещу вратаря. Като цяло съм доволен. Планът, който бяхме направили, беше изпълнен почти перфектно. Сега очаквам в реванша да се представим още по-добре и да продължим напред”, коментира наставникът на бистричани Александър Александров.

