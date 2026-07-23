Страх от зараза за лидера в “Тур дьо Франс”

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Тадей Погачар води убедително в колоездачната обиколка на Франция, но в отбора му взеха специални мерки, за да предпазят словенеца от зараза.

Няколко състезатели на отбора на Обединените арабски емирства показаха симптоми на вирусно заболяване и се хранят отделно от останалите. Най-зле се чувстваше британецът Адам Йейтс, който има стомашни проблеми, яде съвсем малко и едва завърши етапа в сряда. Днес Брендън Макнълти пък се отказа.

Организаторите на “Тур дьо Франс” отричат да действат избирателно при внезапните проби за допинг. Носителят на 4 титли Погачар и двукратният шампион Йонас Вингеров бяха изненадани от проверяващи посред нощ, а на другия ден датчанинът падна лошо, счупи ключица и се отказа.



Специалистът катерач от Еквадор Ричард Карапас спечели трудния 18-и етап с атака 3,5 км преди финала със сериозно изкачване в Алпите. Погачар води с 4,32 мин пред Ремко Евенепул (Бел).