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https://www.24chasa.bg/sport/article/23274057 www.24chasa.bg

Страх от зараза за лидера в “Тур дьо Франс”

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Еквадорецът Ричард Карапас едва за втори път спечели етап в обиколката на Франция. Снимка: Ройтерс

Тадей Погачар води убедително в колоездачната обиколка на Франция, но в отбора му взеха специални мерки, за да предпазят словенеца от зараза.

Няколко състезатели на отбора на Обединените арабски емирства показаха симптоми на вирусно заболяване и се хранят отделно от останалите. Най-зле се чувстваше британецът Адам Йейтс, който има стомашни проблеми, яде съвсем малко и едва завърши етапа в сряда. Днес Брендън Макнълти пък се отказа. 

Организаторите на “Тур дьо Франс” отричат да действат избирателно при внезапните проби за допинг. Носителят на 4 титли Погачар и двукратният шампион Йонас Вингеров бяха изненадани от проверяващи посред нощ, а на другия ден датчанинът падна лошо, счупи ключица и се отказа.

Специалистът катерач от Еквадор Ричард Карапас спечели трудния 18-и етап с атака 3,5 км преди финала със сериозно изкачване в Алпите. Погачар води с 4,32 мин пред Ремко Евенепул (Бел). 

Еквадорецът Ричард Карапас едва за втори път спечели етап в обиколката на Франция. Снимка: Ройтерс

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