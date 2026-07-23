Андриан Краев титуляр за "Апоел" (Тел Авив) срещу "Лудогорец" (съставите)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Доскоршният доминатор в българския футбол "Лудогорец" започна участието си в европейските клубни турнири от втория квалификационен кръг в Лигата на конференциите.

Българският клуб, който през последните години се утвърди като най-добрия ни евроучастник, се изправи срещу "Апоел" (Тел Авив). Срещата е на стадион DVTK в Мишколц заради войната в Близкия Изток и започна в 21,30 часа българско време.

Изигралият 20 мача за българския национален отбор халф Андриан Краев е титуляр срещу разградчани.

В 6-ата минута съдията спря играта заради димна завеса, образувала се от пиротехниката на феновете на домакините.

"Апоел": Асаф Цур, Маркус Коко, Фернан Майембо, Чико, Дорон Лейднер, Фалкао, Андриан Краев, Став Ториел, Еманюел Боатенг, Алешандре Силва, Омън Алтман.

"Лудогорец": Хендрик Бонман, Сон, Едвин Куртулуш, Антон Недялков, Винисиус Ногейра, Филип Калоч, Алберто Салидо, Петър Станич, Агибу Камара, Руан Крус, Ив Ерик Биле.