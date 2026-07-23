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Андриан Краев титуляр за "Апоел" (Тел Авив) срещу "Лудогорец" (съставите)

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Ивайло Чочев поведе групата на “Лудогорец” към Унгария. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Доскоршният доминатор в българския футбол "Лудогорец" започна участието си в европейските клубни турнири от втория квалификационен кръг в Лигата на конференциите.

Българският клуб, който през последните години се утвърди като най-добрия ни евроучастник, се изправи срещу "Апоел" (Тел Авив). Срещата е на стадион DVTK в Мишколц заради войната в Близкия Изток и започна в 21,30 часа българско време.

Изигралият 20 мача за българския национален отбор халф Андриан Краев е титуляр срещу разградчани.

В 6-ата минута съдията спря играта заради димна завеса, образувала се от пиротехниката на феновете на домакините.

"Апоел": Асаф Цур, Маркус Коко, Фернан Майембо, Чико, Дорон Лейднер, Фалкао, Андриан Краев, Став Ториел, Еманюел Боатенг, Алешандре Силва, Омън Алтман.

"Лудогорец": Хендрик Бонман, Сон, Едвин Куртулуш, Антон Недялков, Винисиус Ногейра, Филип Калоч, Алберто Салидо, Петър Станич, Агибу Камара, Руан Крус, Ив Ерик Биле.

Ивайло Чочев поведе групата на “Лудогорец” към Унгария. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

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