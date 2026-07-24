БФС се захвана с развитието и на падела в България

Явно набиращият популярност спорт в България - падел, е също толкова важен за БФС, колкото и футболът.

Прословутата покрита зала на базата в “Бояна” от няколко месеца е преустроена на игрища за падел. Вероятно така се привличат повече средства, отколкото от футболни мачове.

На няколко пъти бе отчетено, че базата, която разполага и с хотелска част, е на загуба. Тя е в отделно дружество под крилото на БФС и доста рядко се използва от националните отбори. Мъжкият състав едва ли помни кога за последно е правил лагер уж на мястото, където трябваше да е неговият дом.

Хотелът бе отдаван на частни фирми, а ресторантът се говореше, че е бил под опеката на бившия национал Николай Михайлов по времето, когато начело на БФС бе баща му Борислав.

Изпълкомът на футболния съюз не посмя да направи промяна в съдийската комисия, както се очакваше. Този въпрос явно е отложен за по-късен етап. Има вариант чужденец да бъде привлечен само като консултант към комисията, както бе навремето с легендарния французин Марк Бата. Само след един кръг на първенство вече имаше недоволство, като от “Дунав” поискаха разяснение за спорна ситуация от двубоя с “Левски”. По традиция нямаше никаква реакция.

Може би най-важното решение на изпълкома е да се създаде работна група, която да изготви официална позиция на съюза за промени в спортното законодателство в България. То не е пипано от доста години и в момента създава доста сериозни проблеми. Особено когато се стига до обжалвания на решенията на конгреси на различните федерации и така се създава правен вакуум и спорове с години.

Членовете на Изпълкома утвърдиха правилниците за организацията и дейността на постоянните комисии на БФС, а в рамките на заседанието се прие годишният финансов отчет на Българския футболен съюз за 2025 г. Одобрени бяха също годишният финансов отчет за 2025 г. на Национална футболна база “Бояна”, както и докладът на независимия одитор.

По вече дълга традиция заседанието на изпълкома мина при пълна секретност, като на сайта бяха пуснати три изречения в пълен синхрон с обявената политика на прозрачност в работата.

