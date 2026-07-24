Стефан Ботев предлага двувластие в щангите

Споровете в щангите минаха на епистоларно ниво след срещата на Стефан Ботев и Асен Златев с министър Енчо Керязов.

В свое писмо Ботев, който загуби вота на извънредното общо събрание, предлага двувластие. Двата лагера във федерацията да излъчат по трима представители в управителния съвет и един да бъде избран като неутрален, а той и Златев да са съпрезиденти. За целта да бъде свикано спешно общо събрание, което да се проведе до началото на септември, за да не се рискува световното първенство.

От своя страна Асен Златев отвръща, че мандатът му е даден от клубовете и няма как да се получи подобно нещо.

Златев не може да бъде вписан заради жалба срещу общото събрание. Делото трябваше да бъде решено до 17 юли, но както е известно, българската съдебна система не подлежи на контрол и едномесечният срок е пожелателен. И ако съдията не го спази, не носи никаква отговорност.

Така срокът изтече, а може да има и обжалване, което съвсем ще обърка нещата.

Федерацията няма финансиране, защото управителният съвет отказва да приеме отчета на Ботев и той не е внесен в министерството. Така по закон няма как да се дадат пари на централата. Националите се подготвят през клубовете си, а на някои състезания участваме само ако клубовете намерят пари.

Карлос Насар продължава подготовката си в Анталия, където турците са му предложили уникални условия. Мениджърът му Николай Жейнов намерил мястото, след като се провалил вариантът за Гърция.

Световното първенство тази година стартира на 27 октомври в китайския град Нингбо, като с него стартира и квалификацията за олимпийските игри в Лос Анджелис. Там ще се проведат и избори за комисията на спортистите и конгрес на световната централа.

Световната федерация определи и Доха (Катар) за домакин на световната купа от 11 декември, която също ще е валидна за класиране на олимпийските игри. Състезанието ще продължи до 20 декември, като ще се проведе само в олимпийските категории, които са по-малко от тези, които са на световни и европейски първенства.

