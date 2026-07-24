Рекордите на 23-ото световно първенство

ФИФА публикува списъка с окончателните рекорди, които бяха постигнати на световното в Северна Америка.

Най-възрастен треньор

Ото Рехагел стартира световното като рекордьор в тази категория и го завърши на пето място. Той бе на 71 години, когато води Гърция през 2010 г. Сега пред него са Карлош Кейрош с Гана (73 години и 124 дни), Хуго Брос с Южна Африка (74 години и 79 дни), Мирослав Кубек с Чехия (74 години и 271 дни) и разбира се, новият рекордьор Дик Адвокат, който бе на 78 години и 271 дни, когато изведе Кюрасао срещу Кот д'Ивоар.

Съотборници с 6+ гола на едно световно

Дуети като Шандор Кочиш - Ференц Пушкаш, Пеле - Жаирзиньо и Ривалдо - Роналдо Назарио не бяха постигали това. Първо го направиха англичаните Хари Кейн и Джуд Белингам, а след това бяха повторени от французите Усман Дембеле и Килиан Мбапе.

Най-много мачове и победи за треньор

Хелмут Шон води Германия на 4 световни и достигна 25 мача. Дешан вече има 26 мача, въпреки че пропусна победата над Норвегия с 4:1 заради смъртта на майка си. 57-годишният Дешан изведе тима до 1/4-финал, титла, финал и четвърто място в света. Той вече има и най-много победи на световни, отново пред Шон.

Най-млада резерва с дубъл

Йохан Монзамби се появи на терена за Швейцария срещу Босна и Херцеговина и само след две минути вкара. След това добави второ попадение и така изтри парагваеца Нелсон Куевас от рекордите на световните.

Вечен голмайстор

Мирослав Клозе водеше с 3 преди началото на световното. След това Меси го изравни, но Килиан Мбапе с 2 попадения в последния луд мач с Англия успя да отвее аржентинеца и постави рекорда от 23 гола. А прибра и “Златната обувка”.

Играч с най-много победи

Мирослав Клозе водеше преди началото на световното, но със 7 поредни Лионел Меси достигна до 23. Сега единственият, който може да го застигне, е Килиан Мбапе със 17, а му предстоят поне още две световни.

Голове в поредни мачове

Меси се разписа в 9 поредни двубоя на световни. Жуст Фонтен и Жаирзиньо държаха рекорда с 6, но аржентинецът ги задмина още с първите си мачове в Северна Америка.

Най-много голове с удари извън пеналта

Лионел Меси вече имаше голове с удари извън наказателното поле срещу Босна и Херцеговина, Иран и Нигерий през 2014 г., и Мексико през 2022 г. Сега той отбеляза два такива срещу Алжир, за да измъкне рекорда от легендата на Бразилия Ривелиньо, след което добави и още един срещу Йордания, за да постави новия рекорд от 7.

Най-много асистенции на едно световно

Майкъл Олисе успя в последния мач - 4:6 от Англия за третото място, да изпревари Пеле. Кралят бе изработил 6 гола в Мексико през 1970 г. Сега Олисе - 7. И цели пет от тях бяха за Килиан Мбапе. Това е също рекорд между двама футболисти.

Най-много успешни пасове

Със 790 завършени Родри подобри собствения си рекорд. Преди 4 години в Катар той приключи с 638 акуратни подавания. А преди него бе друг испанец - Шави, който успя с 599 в Южна Африка през 2010 г.

При това Родри е играл с контузия през цялото първенство и сега ще трябва да си оперира гърба.

Голове на най-много световни

Кристиано Роналдо успя да се разпише и на 6-ото световно, на което игра. Лионел Меси нямаше попадение в Южна Африка през 2010 г. Кристиано е и вторият най-възрастен голмайстор в историята след Роже Мила. Той, датчанинът Михаел Лаудруп и Меси държат още едно уникално постижение. Те са най-младият и най-възрастният голмайстор на националния си отбор на първенство на планетата.

Най-много спасявания в един мач

Вратарят на Кюрасао Елой Роом направи 16 срещу Еквадор в Канзас Сити. Американецът Тим Хауърд има същото постижение срещу Белгия през 2014 г., но тогава мачът завърши след продължения. Така вратарят на “Маями ФК” е едноличен рекордьор в рамките на нормален мач.

Най-малка държава

Кюрасао със 156 000 жители постави новия рекорд за страна с най-малко население, като задмина Исландия.

Най-малка държава в елиминациите

Кабо Верде, освен че направи сензацията на световното, е най-малката държава в елиминационната фаза. Населението на африканската страна е само 530 000 жители.

Най-много сухи мрежи

Унай Симон успя да запази вратата си суха в 7 от осемте мача на световното. Единствения гол му вкара Де Кетеларе от Белгия. Предният рекорд бе пет сухи мрежи и се делеше от Ян Йонгблод (Нидерландия) през 1974 г., Клаудио Андре Тафарел (Бразилия) през 1994 г., Фабиен Бартез (Франция) през 1998 г., Оливер Кан (Германия) през 2002 г., Джанлуиджи Буфон (Италия) през 2006 г. и Икер Касияс (Испания) през 2010 г.

Най-малко допуснати голове

Единственият допуснат от Симон гол е и рекордът за най-малко попадения във вратата на световния шампион. Бартез през 1998 г., Буфон през 2006 г. и Икер Касияс през 2010 г. пропуснаха по два.

Брой зрители

6 810 966 фенове са посетили 104 мача на световното. Рекордът нямаше как да не бъде подобрен заради увеличения брой участници и двубои на първенството на планетата. Но и той може да падне, ако се приеме формат с 64 тима от следващото първенство.

