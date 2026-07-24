ЦСКА срещу отбор от Израел, ако отстрани "Карабах"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ЦСКА почти сигурно ще срещне израелския "Макаби" (Тел Авив), ако отстрани "Карабах" в Лига Европа след нулевото равенство в Баку.

"Макаби" разби 5:0 "Шериф" (Тираспол) като гост, като крайният победител от този сблъсък ще срещне победителя от двойката ЦСКА - "Карабах" в третия квалификационен кръг на Лига Европа.

Нападателят на "Макаби" Саид Абу Фархи се отличи с две попадения, второто от дузпа, а по едно добавиха Дор Перец, Сагив Йехезкел и Исуф Сисоко.

Българският вратар на "Шериф" Иван Дюлгеров не попадна в групата за мача.

ПАОК победи 3:2 "Динамо" (Киев) с 3:2 като гост в друга среща от Лига Европа. Загубилият от този сблъсък ще срещне загубилия от двойката "Карабах" - ЦСКА в третия по сила турнир Лига на конференциите.

Капитанът на националния отбор Кирил Десподов не попадна в групата на ПАОК за мача, тъй като се възстановява от контузия.

"Динамо" поведе с гол на Володимир Бражко, но гръцкият тим обърна с попадения на Янис Константелиас, Христос Зафейрис и Батист Сантамария. Резервата Джъстин Лонвайк върна един гол за "Динамо" в 77-ата минута.