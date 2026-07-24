Алчен мениджър може да провали трансфера на Салах в "Бешикташ"

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Президентът на "Бешикташ" Сердал Адали разкри подробности за преговорите относно евентуалното привличане на бившия нападател на "Ливърпул" Мохамед Салах.

"Салах се съгласи на този трансфер и агентът му първоначално отговори положително. Веднага щом обаче се появиха медийни съобщения, че сделката вече е финализирана, мениджърът на футболиста увеличи комисионната си до невероятни суми. Не вярваме, че Салах е наясно с тези цифри", цитира Адали списанието This is Anfield.

34-годишният египтянин, който е свободен агент от 1 юли, очаква заплата от 15 милиона евро годишно в Истанбул.