Алчен мениджър може да провали трансфера на Салах в "Бешикташ"

Президентът на "Бешикташ" Сердал Адали разкри подробности за преговорите относно евентуалното привличане на бившия нападател на "Ливърпул" Мохамед Салах.
"Салах се съгласи на този трансфер и агентът му първоначално отговори положително. Веднага щом обаче се появиха медийни съобщения, че сделката вече е финализирана, мениджърът на футболиста увеличи комисионната си до невероятни суми. Не вярваме, че Салах е наясно с тези цифри", цитира Адали списанието This is Anfield.
34-годишният египтянин, който е свободен агент от 1 юли, очаква заплата от 15 милиона евро годишно в Истанбул.