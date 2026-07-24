Клоп подписа договор като селекционер на Германия

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Юрген Клоп подписа договор с германския национален отбор. Споразумението му с националния отбор е до 2030 г. Официалното обявяване ще се състои днес, 24 юли. Това твърди трансферният гуру Фабрицио Романо в социалните мрежи.

"Няма съмнение: Клоп ще бъде начело до юли 2030 г. Предстои да бъде оповестено официално", написа Романо.

Германският национален отбор отпадна от световното първенство след загуба от Парагвай на осминафиналите (1:1, 3:4 след дузпи).

На Мондиала Германия бе водена от Юлиан Нагелсман.