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https://www.24chasa.bg/sport/article/23276501 www.24chasa.bg

Футболистът Серкан Юсеин претърпя операция

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Снимка: ПФК "Арда"

Футболистът на ПФК "Арда" Серкан Юсеин претърпя успешна операция накръстни връзки. Интервенцията бе извършена от д-р Виктор Точков в столичната клиника Eurovita, съобщиха от клуба.

Играчът получи нелепата контузия в последната контрола на "Арда" срещу "Ботев" /Враца/. След направените обстойни прегледи се оказа, че той трябва да се подложи на операция.

Ръководството на ПФК "Арда", треньорите, футболистите и феновете пожелават
на Серкан Юсеин бързо възстановяване, и го очакват отново да ги радва с екипа на "Арда". 

Снимка: ПФК "Арда"

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