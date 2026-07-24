Футболистът Серкан Юсеин претърпя операция

Футболистът на ПФК "Арда" Серкан Юсеин претърпя успешна операция накръстни връзки. Интервенцията бе извършена от д-р Виктор Точков в столичната клиника Eurovita, съобщиха от клуба.
Играчът получи нелепата контузия в последната контрола на "Арда" срещу "Ботев" /Враца/. След направените обстойни прегледи се оказа, че той трябва да се подложи на операция.
Ръководството на ПФК "Арда", треньорите, футболистите и феновете пожелават
на Серкан Юсеин бързо възстановяване, и го очакват отново да ги радва с екипа на "Арда".